Туристическая отрасль: перезагрузка

На протяжении последних пяти лет российская туристическая отрасль живет в состоянии перманентной внутренней перестройки, вызванной стремлением дать адекватные ответы на вызовы времени. И эта внутренняя перезагрузка дает плоды: после нескольких лет кризиса отрасль, существенно изменившись, демонстрирует рост, изобретет новые подходы к работе с клиентом, развивает креативные направления.Вызовы, вставшие перед российской туриндустрией в последние годы, оказались разнообразными. С одной стороны, это общемировая тенденция развития информационных технологий в сфере туризма, которая дает возможность путешественникам самостоятельно, без помощи турфирм, организовать свой вояж. Появление сайтов-агрегаторов по подбору и продаже авиационных билетов, а также online-сервисов по бронированию мест в гостиницах, подобных booking.comили airbnb.com, навсегда изменило лицо мировой туриндустрии. В результате по итогам 2018 года в Европе и США более половины всех туристических поездок было организовано без привлечения турфирм. Так, по данным Bloomberg, в 2018 году во Франции обанкротились 12 крупных туристических компаний, в Польше — 10, а в Великобритании — более ста. Изменения стали столь глобальными, что их не смог пережить даже старейший туроператор в мире — британский концерн «Томас Кук», обанкротившийся в 2019 году.Те же тенденции определяют развитие рынка и в России. Здесь туристические компании также столкнулись с массовым оттоком клиентов, научившихся самостоятельно организовывать свои путешествия. Это заставило значительное число участников покинуть рынок, а остальных — изменить рыночную стратегию.Но российская туристическая отрасль оказалась под двойным прессингом. Помимо общемировых неблагоприятных тенденций, в нашей стране действуют и специфические местные факторы. Главные из них — падение покупательной способности населения и снижение курса рубля к основным мировым валютам. Оба фактора привели к резкому кризису в отрасли в 2014 году, после которого туристический рынок не может полностью оправиться уже пять лет.Главный удар был нанесен по выездному туризму: падение курса рубля более чем в два раза сделало «невыездными» значительное число россиян. Те, кто все же смог себе позволить заграничный отдых, начали экономить: существенно снизился средний чек поездки в валюте.По сравнению с предкризисным 2013 годом количество туристических фирм и туроператоров снизилось в три раза. Практически каждый год из этих пяти был отмечен серьезными потрясениями, уходом с рынка крупных системообразующих игроков. В их числе оказались старейшие и крупнейшие компании, такие как «Нева», «Идеал Турс», «Лабиринт», «Натали Турс», «РоссТур», DSBW Tours.Только в 2018 году банкротами признаны 12 туроператоров. От этого пострадали более 27 тыс. туристов. Общий ущерб оценивается в 2,5 млрд руб. 2019 год стал в этом отношении более спокойным. Несмотря на то, что лицензии были отозваны у более чем 70 туроператоров, крупных компаний среди них не было.«Согласно данным социологии, сегодня только 6,5% россиян могут позволить себе заграничную туристическую поездку 1 раз в год. 2,5% россиян выезжают за рубеж 3 и более раз в год. Это очень мало для развития туристической отрасли. И именно экономические причины, небольшой спрос сдерживают развитие нашей индустрии. Никакие политические проблемы, закрытие отдельных стран или направлений не смогут остановить развитие отрасли, если спрос будет расти», — считает руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.Ответом на вызовы времени стали существенные изменения в самой туристической отрасли. Рост конкуренции как между самими туроператорами, так и с агрегаторами и online-сервисами заставил участников рынка выработать механизм приспособления к сложившимся обстоятельствам.Первым следствием стал рост профессионализма участников отрасли. С рынка практически исчезли «случайные» люди и компании. Оставшиеся прошли все стадии оптимизации и увеличения компетентности сотрудников. В результате сегодня возросла эффективность каждого отдельного сотрудника, что позволило значительно оптимизировать штаты, а уровень оказания услуг значительно вырос.Вторым следствием стала концентрация усилий туроператоров на создании и продаже собственных уникальных продуктов, как правило, включающих организацию чартерного перелета, массовый предварительный выкуп мест в отелях. Все это дает возможность туроператору сделать рынку предложение, существенно отличающееся по цене от того, что могут предложить агрегаторы, ориентирующиеся на регулярные рейсы и стандартные цены в отелях. Как правило, такие комплексные предложения оказываются на 30-50% дешевле самостоятельного отдыха.«Многие их тех, кто самостоятельно планирует и оплачивает путешествия, просто не знают, что через турфирму их вояж можно организовать значительно дешевле. В первую очередь это касается массовых направлений, где операторы заранее по низким ценам выкупают и места в отелях, и авиаперелеты. Такая экономия особенно значительна в России, где путешественники не избалованы лоукостерами и вынуждены решать проблемы с визами», — считает Михаил Мальцев.Третьим шагом по выходу отрасли из кризиса стало улучшение качества бизнес-планирования и оценки возможных рисков у туроператоров. Крупные компании практически полностью отказались от рискованных стратегий ведения бизнеса. Степень проработки рисков при планировании каждого чартера или при выкупе брони в отелях повысилась на порядок. Сегодня операторы предпочитают «перебдеть», отказаться от того или иного направления, чем отправить полупустой самолет, который принесет туроператору убыток. Следствием этого стало практически полное исчезновение с рынка «горячих туров».«После 2014 года участники рынка скорректировали свои бизнес-стратегии. Сегодня они действуют очень осторожно. В приоритете у всех собственное выживание, а не борьба с конкурентами, как было в прошлом. Сейчас крупные операторы рынка, даже не дружественные друг другу, стараются кооперироваться, например, запустить общий самолет, на котором будет продано 100% мест, вместо того, чтобы фрахтовать два конкурирующих борта, которые улетят полупустыми. На рынке пришло время альянсов и взаимопомощи. И это, несомненно, позитивные изменения», — отмечает Михаил Мальцев.Четвертым ответом на изменение рыночной ситуации стало создание туроператорами нишевых продуктов: специализированных туров, которые невозможно или очень сложно организовать самостоятельно. Как правило, такие туры подразумевают подбор и координацию большого числа специалистов в местах отдыха. Это могут быть сложные по маршруту и форме поездки, требующие участия гидов, переводчиков, водителей и инструкторов. К их числу можно отнести экстремальный туризм с организацией разного рода трофи, сафари, сплавов и восхождений; набирающий популярность гастротуризм с посещением определенных заведений и организацией мастер-классов местной кухни или же комплексные туристические продукты, которые сочетают отдых с оздоровлением, образованием, разного рода тренингами или спортивными практиками.«Как показывает практика, полноценный нишевый туризм невозможно организовать в рамках крупных турфирм, «заточенных» под массовый продукт. Многие пытались, создавали у себя специализированные отделы — дело не шло. Качественный нишевый тур может организовать только нишевая же туристическая фирма, организатор которой горит своим делом и досконально разбирается в нем. Но большой проблемой для таких специализированных операторов становится очень серьезная финансовая нагрузка, которую определяет государство. Они несут ее на одном уровне с крупными операторами. Но благодаря серьезным усилиям туристических ассоциаций, в том числе Уральского отделения Российского союза туриндустрии, нам удалось внести изменения в 132 федеральный закон о туристической деятельности, который сегодня позволяет нишевым операторам нормально работать на рынке. Работа эта не закончена и требует продолжения, более серьезного разделения разных видов нишевых участников рынка и создания защиты для них. Но уже сегодня именно на них приходится более 50% от общего числа российских операторов», — рассказывает Михаил Мальцев.Таким образом, сегодня можно говорить о том, что отрасль смогла дать ответ на вызовы времени и нашла свое место в изменяющемся мире. После нескольких лет спада наблюдается постепенное восстановление туристической индустрии, в том числе за счет роста профессионализма операторов, открытия новых направлений работы — не только географических, но и новых видов туризма. Об этом говорят и предварительные цифры по 2019 году — в отрасли наметился уверенный рост.«Туристическая отрасль отражает экономическую ситуацию в стране лучше, чем любая другая. Любое экономическое потрясение или политическое событие может сказаться на ней самым непредсказуемым образом. Но мы видим позитивные тенденции в самой отрасли: она приспосабливается к изменившимся требованиям времени и кадрово, и организационно, и законодательно. Но самое главное — люди хотят путешествовать, и это дает нам возможность дышать оптимизмом», — подытоживает Михаил Мальцев.