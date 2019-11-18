Студенты-атомщики провели экологическую экспедицию

Фотография предоставлена АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО)

На Урале стартовал проект молодежного общественного экологического контроля на участках добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания. 29 октября 2019 года студенты магистратуры и бакалавриата физико-технологического института УрФУ провели первое тестовое мероприятие в рамках общественного экологического контроля деятельности АО «Далур» в Курганской области.В Далматовский район прибыли магистранты направления «Технологии радиационной и ядерной безопасности». Экспедицию возглавлял директор физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов. Основной задачей посещения АО «Далур» стало ознакомление с технологией добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания и определение участков проведения летней экологической экспедиции, направленной на изучение радиоэкологической ситуации на территории потенциального негативного воздействия предприятия.В ходе экспедиции специалисты АО «Далур» познакомили участников со всеми этапами производственной деятельности. Начальник службы радиационной безопасности компании рассказал обо всех возможных источниках ионизирующего излучения, возникающих в ходе работ по добыче урана, применяемых приборах и методах радиационного контроля, предоставил результаты оценки радиационного воздействия на персонал и окружающую среду.На участках добычи урана студенты провели тестовые измерения мощности дозы и содержания природных радионуклидов вблизи как скважин, закачивающих реагенты в рудное тело, так и скважин для извлечения растворов с ураном. Для измерений использовался современный полевой спектрометр МКС-АТ6101ДР, позволяющий оперативно определять характеристики радиоэкологической ситуации в районе исследования, а также фиксировать координаты каждой точки измерения.«Поскольку мы занимаемся изучением вопросов ядерной безопасности, было интересно побывать на действующем предприятии по добыче урана. Такой шанс выпадает нечасто из-за режимов секретности на подобных заводах. Но в данном случае мы увидели открытое, живое, развивающееся предприятие, где людям нравится работать. Что касается радиационной обстановки, нужно сказать, что обычно все, связанное с радиацией, воспринимается негативно. Но АО «Далур» занимается добычей свежего урана из-под земли, а он слаборадиоактивен. Мы измеряли состав почвы по трем изотопам и выяснили, что фон здесь даже меньше, чем, например, в Екатеринбурге. То есть предприятие не наносит ущерба, используемая им технология проста и безвредна», — рассказал студент магистратуры Никита Селихов.Для подтверждения результатов полевых измерений студентами отобраны пробы почвы. В лабораторных условиях в пробах измерено содержание природных радионуклидов, формирующих радиоэкологическую ситуацию на местах добычи урана.«Экспедиция представляла для меня практический интерес, поскольку я учусь по специальности «Ядерная физика и технологии». В ходе поездки мы взяли образцы почвы рядом со скважинами, чтобы провести мониторинг радиоактивности. Оказалось, что все показатели на уровне естественного фона, то есть производство в АО «Далур» соответствует требованиям безопасности. Мы не обнаружили никаких факторов риска», — отметила студентка бакалавриата Александра Назарович.Полученная в ходе кратковременной экспедиции информация и материалы будут использованы для разработки программы долгосрочного общественного экологического мониторинга мест добычи урана на территории Курганской области. Результаты планируемых широкомасштабных исследований позволят сформировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий окружающей среды в районах деятельности АО «Далур».По словам участников экспедиции, они намерены будущим летом продолжить исследования в АО «Далур». В планах у них — проведение полевой гамма-спектрометрической съемки, отбор проб воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности. Полученная информация о состоянии экологической, радиационной безопасности, а также выводы и предложения молодых исследователей будут представлены широкой общественности.