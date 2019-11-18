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Студенты-атомщики провели экологическую экспедицию
18 ноябрь 2019 (10:33)
На Урале стартовал проект молодежного общественного экологического контроля на участках добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания. 29 октября 2019 года студенты магистратуры и бакалавриата физико-технологического института УрФУ провели первое тестовое мероприятие в рамках общественного экологического контроля деятельности АО «Далур» в Курганской области.
В Далматовский район прибыли магистранты направления «Технологии радиационной и ядерной безопасности». Экспедицию возглавлял директор физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов. Основной задачей посещения АО «Далур» стало ознакомление с технологией добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания и определение участков проведения летней экологической экспедиции, направленной на изучение радиоэкологической ситуации на территории потенциального негативного воздействия предприятия.
В ходе экспедиции специалисты АО «Далур» познакомили участников со всеми этапами производственной деятельности. Начальник службы радиационной безопасности компании рассказал обо всех возможных источниках ионизирующего излучения, возникающих в ходе работ по добыче урана, применяемых приборах и методах радиационного контроля, предоставил результаты оценки радиационного воздействия на персонал и окружающую среду.
На участках добычи урана студенты провели тестовые измерения мощности дозы и содержания природных радионуклидов вблизи как скважин, закачивающих реагенты в рудное тело, так и скважин для извлечения растворов с ураном. Для измерений использовался современный полевой спектрометр МКС-АТ6101ДР, позволяющий оперативно определять характеристики радиоэкологической ситуации в районе исследования, а также фиксировать координаты каждой точки измерения.
«Поскольку мы занимаемся изучением вопросов ядерной безопасности, было интересно побывать на действующем предприятии по добыче урана. Такой шанс выпадает нечасто из-за режимов секретности на подобных заводах. Но в данном случае мы увидели открытое, живое, развивающееся предприятие, где людям нравится работать. Что касается радиационной обстановки, нужно сказать, что обычно все, связанное с радиацией, воспринимается негативно. Но АО «Далур» занимается добычей свежего урана из-под земли, а он слаборадиоактивен. Мы измеряли состав почвы по трем изотопам и выяснили, что фон здесь даже меньше, чем, например, в Екатеринбурге. То есть предприятие не наносит ущерба, используемая им технология проста и безвредна», — рассказал студент магистратуры Никита Селихов.
Для подтверждения результатов полевых измерений студентами отобраны пробы почвы. В лабораторных условиях в пробах измерено содержание природных радионуклидов, формирующих радиоэкологическую ситуацию на местах добычи урана.
«Экспедиция представляла для меня практический интерес, поскольку я учусь по специальности «Ядерная физика и технологии». В ходе поездки мы взяли образцы почвы рядом со скважинами, чтобы провести мониторинг радиоактивности. Оказалось, что все показатели на уровне естественного фона, то есть производство в АО «Далур» соответствует требованиям безопасности. Мы не обнаружили никаких факторов риска», — отметила студентка бакалавриата Александра Назарович.
Полученная в ходе кратковременной экспедиции информация и материалы будут использованы для разработки программы долгосрочного общественного экологического мониторинга мест добычи урана на территории Курганской области. Результаты планируемых широкомасштабных исследований позволят сформировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий окружающей среды в районах деятельности АО «Далур».
По словам участников экспедиции, они намерены будущим летом продолжить исследования в АО «Далур». В планах у них — проведение полевой гамма-спектрометрической съемки, отбор проб воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности. Полученная информация о состоянии экологической, радиационной безопасности, а также выводы и предложения молодых исследователей будут представлены широкой общественности.
Фотография предоставлена АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО)
В Далматовский район прибыли магистранты направления «Технологии радиационной и ядерной безопасности». Экспедицию возглавлял директор физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов. Основной задачей посещения АО «Далур» стало ознакомление с технологией добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания и определение участков проведения летней экологической экспедиции, направленной на изучение радиоэкологической ситуации на территории потенциального негативного воздействия предприятия.
В ходе экспедиции специалисты АО «Далур» познакомили участников со всеми этапами производственной деятельности. Начальник службы радиационной безопасности компании рассказал обо всех возможных источниках ионизирующего излучения, возникающих в ходе работ по добыче урана, применяемых приборах и методах радиационного контроля, предоставил результаты оценки радиационного воздействия на персонал и окружающую среду.
На участках добычи урана студенты провели тестовые измерения мощности дозы и содержания природных радионуклидов вблизи как скважин, закачивающих реагенты в рудное тело, так и скважин для извлечения растворов с ураном. Для измерений использовался современный полевой спектрометр МКС-АТ6101ДР, позволяющий оперативно определять характеристики радиоэкологической ситуации в районе исследования, а также фиксировать координаты каждой точки измерения.
«Поскольку мы занимаемся изучением вопросов ядерной безопасности, было интересно побывать на действующем предприятии по добыче урана. Такой шанс выпадает нечасто из-за режимов секретности на подобных заводах. Но в данном случае мы увидели открытое, живое, развивающееся предприятие, где людям нравится работать. Что касается радиационной обстановки, нужно сказать, что обычно все, связанное с радиацией, воспринимается негативно. Но АО «Далур» занимается добычей свежего урана из-под земли, а он слаборадиоактивен. Мы измеряли состав почвы по трем изотопам и выяснили, что фон здесь даже меньше, чем, например, в Екатеринбурге. То есть предприятие не наносит ущерба, используемая им технология проста и безвредна», — рассказал студент магистратуры Никита Селихов.
Для подтверждения результатов полевых измерений студентами отобраны пробы почвы. В лабораторных условиях в пробах измерено содержание природных радионуклидов, формирующих радиоэкологическую ситуацию на местах добычи урана.
«Экспедиция представляла для меня практический интерес, поскольку я учусь по специальности «Ядерная физика и технологии». В ходе поездки мы взяли образцы почвы рядом со скважинами, чтобы провести мониторинг радиоактивности. Оказалось, что все показатели на уровне естественного фона, то есть производство в АО «Далур» соответствует требованиям безопасности. Мы не обнаружили никаких факторов риска», — отметила студентка бакалавриата Александра Назарович.
Полученная в ходе кратковременной экспедиции информация и материалы будут использованы для разработки программы долгосрочного общественного экологического мониторинга мест добычи урана на территории Курганской области. Результаты планируемых широкомасштабных исследований позволят сформировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий окружающей среды в районах деятельности АО «Далур».
По словам участников экспедиции, они намерены будущим летом продолжить исследования в АО «Далур». В планах у них — проведение полевой гамма-спектрометрической съемки, отбор проб воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности. Полученная информация о состоянии экологической, радиационной безопасности, а также выводы и предложения молодых исследователей будут представлены широкой общественности.
Фотография предоставлена АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО)
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