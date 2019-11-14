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Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города более 50 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия снегопада. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города.



«По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в ночь с 13 на 14 ноября на улицах уральской столицы на уборке снега было задействовано 270 единиц спецтехники, в том числе 63 комбинированных дорожных машин (КДМ), 56 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 86 самосвалов и другие. Вручную разгребали снежные завалы в ночную смену 140 дорожных рабочих. В темное время суток этого дня районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на снегоприемные полигоны 3 тыс. 133 т снега», — говорится в сообщении.



Всего же в ноябре коммунальные службы Екатеринбурга вывезли за пределы города 50 тыс. 876 т снега.



Сегодня днем, 14 ноября, процесс ликвидации последствий непогоды продолжается. В этих работах предполагается задействовать 449 дорожных рабочих и 197 единиц спецтехники, из них — 48 комбинированных дорожных машин, 67 тракторов, 12 фронтальных погрузчиков, 41 самосвал и другие.

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