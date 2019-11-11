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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга начали сносить кафе «Андижан»

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Работники администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов России начали снос незаконно построенного кафе «Андижан» на улице Коммунистической, 101.



«Решение Арбитражного суда было вынесено еще в 2017 году. Собственники строения не спешили добровольно исполнять его, за что неоднократно привлекались к административной ответственности. В общей сложности они заплатили несколько штрафов на сумму более 20 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района.



Сегодня, 11 ноября, была демонтирована летняя веранда бывшего кафе. Завершиться вынос нелегального объекта должен к 1 декабря 2019 года. Все расходы по демонтажу будут взысканы с владельцев в судебном порядке.

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