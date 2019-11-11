Новости дня
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга начали сносить кафе «Андижан»
11 ноябрь 2019 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Работники администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов России начали снос незаконно построенного кафе «Андижан» на улице Коммунистической, 101.
«Решение Арбитражного суда было вынесено еще в 2017 году. Собственники строения не спешили добровольно исполнять его, за что неоднократно привлекались к административной ответственности. В общей сложности они заплатили несколько штрафов на сумму более 20 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района.
Сегодня, 11 ноября, была демонтирована летняя веранда бывшего кафе. Завершиться вынос нелегального объекта должен к 1 декабря 2019 года. Все расходы по демонтажу будут взысканы с владельцев в судебном порядке.
«Решение Арбитражного суда было вынесено еще в 2017 году. Собственники строения не спешили добровольно исполнять его, за что неоднократно привлекались к административной ответственности. В общей сложности они заплатили несколько штрафов на сумму более 20 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района.
Сегодня, 11 ноября, была демонтирована летняя веранда бывшего кафе. Завершиться вынос нелегального объекта должен к 1 декабря 2019 года. Все расходы по демонтажу будут взысканы с владельцев в судебном порядке.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге сносят незаконно построенное кафе «Лаззат»
- В Екатеринбурге судебных приставов уличили в затягивании работы по освобождению муниципальной земли
- В Екатеринбурге снесли незаконно построенное двухэтажное кафе «Каспий»
- В Екатеринбурге компанию «Андижан» оштрафовали за самовольный захват земельного участка
- В Екатеринбурге по решению суда снесли кафе на пр. Космонавтов