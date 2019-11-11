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В 2020 году в России стоимость сотовой связи может вырасти на 10%

УрБК, Москва, 11.11.2019. В 2020 году услуги сотовой связи в России подорожают минимум на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проведенный опрос среди экспертов.



Как уточняет издание, аналитики объясняют это, в частности, ростом архивных тарифов на 30-40%.



«Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты все активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы», — сообщают «Известия».



По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10-12%. Агентство Content Review прогнозирует более серьезный рост тарифов сотовой связи — в пределах 15-25%. Более точный прогноз появится к концу ноября текущего года, отметил руководитель проекта Сергей Половников.

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