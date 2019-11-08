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В Екатеринбурге в 2020 году планируют обновить 33 дорожных участка

8 ноябрь 2019 (10:46)

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел третье заседание согласительной комиссии по рассмотрению проекта бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает официальный портал города.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов представил народным избранникам перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2020 году. По его словам, городские власти рассчитывают обновить в общей сложности 33 участка во всех семи районах мегаполиса.

Кроме того, в уральской столице федеральными и муниципальными программами предусмотрен капитальный ремонт, реконструкция и строительство еще 17 различных объектов.

«Финансирование благоустройства будет основываться на поступлениях из федерального, регионального и местного бюджетов. Включение каждого объекта в список основывается на анализе обращений граждан и сложившейся транспортной ситуации», — пояснил Александр Высокинский.

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