Новости дня

В Екатеринбурге в 2020 году планируют обновить 33 дорожных участка

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел третье заседание согласительной комиссии по рассмотрению проекта бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает официальный портал города.



Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов представил народным избранникам перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2020 году. По его словам, городские власти рассчитывают обновить в общей сложности 33 участка во всех семи районах мегаполиса.



Кроме того, в уральской столице федеральными и муниципальными программами предусмотрен капитальный ремонт, реконструкция и строительство еще 17 различных объектов.



«Финансирование благоустройства будет основываться на поступлениях из федерального, регионального и местного бюджетов. Включение каждого объекта в список основывается на анализе обращений граждан и сложившейся транспортной ситуации», — пояснил Александр Высокинский.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:46</span><br /><strong>В Екатеринбурге в 2020 году планируют обновить 33 дорожных участка</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел третье заседание согласительной комиссии по рассмотрению проекта бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает официальный портал города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091173-v-ekaterinburge-v-2020-godu-planiruyut-obnovit-33-dorozhnyh-uchastka.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: