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Назначен новый начальник Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО
1 ноябрь 2019 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил начальником Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе (с дислокацией в Екатеринбурге) Дмитрия Брыткова. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
Дмитрий Брытков родился в 1973 году в г. Барнаул Алтайского края. В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Службу в органах прокуратуры проходит с 1994 года на различных прокурорско-следственных должностях, в период с 2006 по 2011 годы — в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
С 2011 года занимал должность заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе — начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства.
Дмитрий Брытков родился в 1973 году в г. Барнаул Алтайского края. В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Службу в органах прокуратуры проходит с 1994 года на различных прокурорско-следственных должностях, в период с 2006 по 2011 годы — в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
С 2011 года занимал должность заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе — начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства.
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