«Строительное лобби» против города

Вот уже больше года Екатеринбург живет в новой политической реальности, которую можно определить как динамический баланс между новой командой городской администрации во главе с Александром Высокинским, сложносоставной думой и несколькими «центрами влияния», связанными с разными группами интересов. Одним из главных центров, традиционно оппонирующим администрации города, стало «лобби застройщиков» — пул строительных компаний, исторически близких к прежней администрации Екатеринбурга и получавших значительные преференции на строительном рынке. Сейчас эти преференции исчезают, что заставляет застройщиков активно решать экономические вопросы политическими методами.«Строительное лобби» активно вмешивается в информационную повестку и политическую ситуацию в городе. Помимо собственно борьбы за экономические интересы строительных организаций «старого пула» оно поддерживает любые инициативы, выступающие раздражителями для городской администрации. Для этого используются как «союзники» из числа депутатов городской думы, так и «дружественные» общественные организации, в первую очередь — «урбанистической» направленности, получающие гранты от строителей.Роль официального спикера «строительного лобби» взял на себя гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Возможно, его активная позиция связана с тем, что все большее число объектов «АСК» так или иначе становятся «проблемными», и без политических рычагов их реализация оказывается под большим вопросом. Другие крупные застройщики «старого пула» пока занимают выжидательную позицию, не вступая в прямую публичную конфронтацию с администрацией.Главная из прямо озвучиваемых претензий со стороны застройщиков к администрации Екатеринбурга — резкое сокращение выделения новых землеотводов для строительства. Валерий Ананьев прямо заявил, что власти Екатеринбурга «притормозили выдачу разрешений на строительство жилья».«Город, понимая, что не может строить необходимое количество школ, сказал застройщикам: «У нас выдано разрешений на строительство 30 млн квадратных метров жилья, и нам этого хватит на десятилетия. Мы вообще сегодня можем не заботиться о том, что вам негде строить». Поэтому город приостановил согласование проектов планировки», — заявил на пресс-конференции глава АСК.Также Валерий Ананьев указал, что ничего не знает о земельных торгах, которые проводились в последний год. В связи с чем предрек Екатеринбургу возможные проблемы со сдачей жилья в 2021-2022 годах.Как уже не раз отмечали независимые эксперты строительного рынка, доводы Ананьева, мягко говоря, тенденциозны. Благодаря активной работе тандема действующего министра строительства Свердловской области Михаила Волкова и бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга по строительству Алексея Белышева в последний год работы прежней администрации города было выдано рекордное количество новых землеотводов и разрешений на строительство. По словам наблюдателей, выдавались они, «как в последний раз».Официальной причиной «конвейера землеотводов» называли стремление застройщиков начать как можно больше проектов до вступления в силу закона об эскроу-счетах, по старой схеме долевого строительства. В реальности же, возможно, учитывались и политические факторы, в том числе и возможные перестановки в администрации Екатеринбурга.Разрешения на землеотводы распределялись в таком авральном порядке, что сейчас многие из них вызывают откровенное недоумение экспертов как своей несогласованностью (одно ведомство выдавало разрешение там, где другое строить прямо запрещало), так и абсурдностью. Именно в это время появились проекты по строительству жилых домов в официально признанном лесу, возведение двух 18-этажек на месте станции метро, а также квартал на Ботанике без единой школы. При изучении некоторых проектов создается впечатление, что они были согласованы и утверждены в спешке и стремлении как можно быстрее «застолбить» территорию, в надежде «утрясти» все формальности и несообразности потом, в некой неопределенной перспективе. Хаотичная точечная застройка изуродовала облик города и создала трудности для горожан, породила массу конфликтов. Более подробно о казусах градостроительной политики УрБК еще сделает серию материалов.В результате на данный момент в Екатеринбурге уже выдано разрешений на строительство на 5 миллионов квадратных метров жилья. Из них на несколько компаний, условно относящихся к «строительному лобби», приходится не менее трети. Тот же «Атомстройкомплекс» имеет разрешения на 440 тысяч квадратных метров, занимая второе место по объемам полученных разрешений. При среднегодовом вводе жилья в объеме 1 миллион квадратных метров застройщикам этого должно хватить на 5 лет.Если брать градостроительный план развития Екатеринбурга до 2035 года, то в нем предусмотрено выделение землеотводов под строительство в объеме 14,7 миллиона квадратных метров. И среди главных получателей землеотводов — опять-таки компании из списка «старых застройщиков», на них приходится не менее 5 миллионов квадратных метров. Тот же «Атомстройкомплекс» должен получить почти полтора миллиона квадратных метров жилья.Таким образом, никакой реальной угрозы объемам строительства сейчас нет и не будет еще как минимум несколько лет, пока строительные компании не «переварят» все те участки, которые получили в «тучном» 2017 году. Чего же на самом деле добивается «строительное лобби»? По всей видимости, возвращения к временам бесконтрольной выдачи разрешений и согласования самых безумных проектов.Чем же мешает строителям нынешняя администрация Екатеринбурга, какие ее инициативы раздражают застройщиков? В первую очередь это стремление городских властей остановить бесконтрольную коммерческую застройку, не подкрепленную развитием социальной инфраструктуры. К чему привела реализация подобных строительных проектов — прекрасно известно.В Екатеринбурге известны уже десятки примеров, когда на этапе продаж застройщик обещает своим клиентам всю социальную инфраструктуру — детские сады, школы, поликлиники, больницы, дороги, мосты, парки и даже учреждения культуры. Однако к моменту сдачи объектов жильцы с удивлением узнают, что ничего этого нет, и в ближайшие годы не предвидится. На все претензии застройщик разводит руками — социальную инфраструктуру строить должна администрация города, это не его зона ответственности. А в муниципальном плане развития данной территории объекты могут быть заложены только через несколько лет или не заложены вовсе (так может оказаться в случае с апартаментами).Именно от этой практики и хочет отказаться нынешняя администрация города. И для этого у нее есть несколько действенных инструментов.Первый — информационно-экономический. Это те самые «тепловые карты» социальной инфраструктуры города, на которых обозначено, какие районы Екатеринбурга в какой мере обеспечены детскими садами, школами, больницами и другими муниципальными объектами, и как ситуация будет меняться в будущем: где будут строиться новые объекты. Благодаря таким картам застройщикам больше не удастся вводить в заблуждение своих потенциальных клиентов: каждый житель города может узнать, есть ли рядом с новостройками школы и больницы и когда они будут построены. И если таких объектов нет и не предвидится — просто отказаться от покупки. Это сделает не обеспеченное реальной социальной инфраструктурой жилье невостребованным на рынке.Второй — административно-запретительный. Если строительство социальных объектов не успевает за аппетитами застройщиков, а сами девелоперы не выражают заинтересованности в помощи в возведении школ и детских садов, значит, нужно замедлить жилищное строительство в необеспеченных районах, привести его в соответствие с возможностями муниципалитета. Путь непопулярный, но единственно верный. Нет школ — нет новостроек.При этом можно смело сказать, что в предыдущие годы в Екатеринбурге был сформирован дефицит школ на фоне стремительного роста новых жилых районов. В среднем одна новая школа вводилась раз в полтора года. Сейчас ситуация меняется кардинально, и никто не сможет обвинить администрацию города в затягивании создания муниципальной инфраструктуры. Программа школьного строительства в городе принята, в работе уже 8 новых объектов, в ближайшей перспективе планируется добавлять по 5 школ в год.Именно эти шаги — и информационно-экономические, и административные — вызывают активное неприятие «строительного лобби», привыкшего к работе в режиме наибольшего благоприятствования, при котором сверхприбыли от продажи жилья получают они, а все проблемы решаются за счет бюджета города. Очевидно, что при нынешней администрации Екатеринбурга такого режима получить им не удастся. А это значит, что борьба продолжится.