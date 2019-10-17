Виталий Копысов: Клиенты СКБ-банка наращивают объем переводов через СБП

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

— Система быстрых платежей (СБП) позволяет клиентам-физическим лицам получать и отправлять мгновенные переводы по номеру телефона в другие банки-участники СБП (так называемые переводы C2B).Сервис C2B позволяет физическим лицам оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях (ТПП) через мобильное приложение СКБ-банка пока только с использованием QR-кода, а юридические лица мгновенно получают в распоряжение оплаченные денежные средства на расчетный счет.Таким образом, основные преимущества СБП — это бесплатный лимит ежедневных переводов, возможность переводить деньги в разные банки в режиме 24/7, скорость и удобство подтверждения отправки перевода.— С каждым месяцем клиенты СКБ-банка увеличивают количество переводов в СБП и активно используют систему как для переводов между своими счетами в разных банках, так и для отправки перевода на счета других людей. Доля переводов C2B — примерно 60%, me2me — 40% (переводы самому себе — прим. ред.). За период эксплуатации СБП физическими лицами в СКБ-банке было проведено более 40 тыс. операций.— Сегодня СКБ-банк стоит у истоков создания в России новой финансовой экосистемы и постоянно внедряет современные прорывные технологии. Банк разработал сервис оплаты покупки через QR-код, прошел все официальные тесты в Национальной системе платежных карт и одним из первых в стране начал тестирование сервиса.Эквайринг как сервис для оплаты товара через QR-код частично уже доступен для опытной промышленной эксплуатации для юридических лиц, клиентов ДелоБанка (федерального онлайн-банка для предпринимателей). Оплата по QR-коду в онлайн-банке для физических лиц СКБ-банка уже полностью доступна всем клиентам.Технология проста: выбрав вариант оплаты «через СБП», покупателю надо лишь отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию. Особенность динамического QR-кода в том, что для каждой покупки формируется новый код. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.В сентябре была проведена первая в России оплата покупки по динамическому QR-коду через Систему быстрых платежей. Операции были проведены в мобильных приложениях банков СКБ-банк и ПСБ. Банк «Русский Стандарт» обеспечил техническую возможность такой покупки в магазине «220Вольт».— Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя, который больше не зависит от наличия у него действующей банковской карты, и экономически выгоден для продавца — комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге, кроме того, не потребуется дополнительного оборудования для ТСП. Для физического лица эта услуга совершенно бесплатна, как и при привычной оплате картой. В среднем комиссия за эквайринг обходится предпринимателю в 1,8-2,2% от суммы платежа, а за транзакцию по СБП — всего 0,2-0,7%. Мы уверены в востребованности такого способа оплаты среди клиентов банка, именно поэтому в СКБ-банке сервис уже запущен в опытную промышленную эксплуатацию. Операции проводятся через ДелоКассу — смарт-кассу ДелоБанка (онлайн-банка для предпринимателей).— Согласно правилам НСПК (Национальная система платежных карт), к СБП (Система быстрых платежей) можно подключаться через третьих провайдеров (TPP). Речь не о банках-агентах, а о том, что банк, уже являющийся участником СБП, сам выступает TTP провайдером для других банков. Данное решение подключения банка как минимум гарантирует, что у банка в роли TTP уже пройдены все собственные тесты и его решение сертифицировано НСПК.Между банками заключается коммерческий договор на использование сервиса подключения к НСПК. Вся коммерческая составляющая договора находится вне рамок правил регулирования ОПКЦ НСПК.Решение СКБ-банка на сегодня полностью прошло сертификацию в НСПК по запущенным в промышленную эксплуатацию сервисам, и банк технологически может предоставлять полный комплекс переводов, в том числе сервис С2B-переводов.