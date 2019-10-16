В Академическом районе Екатеринбурга появится поликлиника для взрослых

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Академическом районе Екатеринбурга началось проектирование поликлиники для взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».Она будет находиться в квартале «Близкий» в границах улиц Вавилова — Тимофеева — Ресовского — Академика Ландау. Возможности медицинского учреждения рассчитаны на 1,2 тыс. посещений в смену при 2-сменном режиме работы.В структуре поликлиники предусматривается терапевтическое, хирургическое отделение, отделения неотложной помощи и лучевой диагностики, травматологический пункт, операционный блок, дневной стационар, женская консультация, кабинет инфекционных заболеваний, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты флюрографии, маммографии, рентгенодиагностики, КТ-диагностики и другие необходимые службы. Также в поликлинике будут предусмотрены учебные комнаты для занятий студентов и комнаты для преподавательского состава УГМУ и медицинского колледжа. Современные требования при строительстве позволят обеспечить удобный доступ и комфортное пребывание в поликлинике для маломобильных групп населения.«Оснащение поликлиники современным диагностическим и лечебным оборудованием позволит повысить качество и доступность амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению Академического района и создать условия для полноценной реабилитации пациентов», — говорится в сообщении.Стоит отметить, что в районе уже работает детская поликлиника и станция скорой медицинской помощи.Строительство взрослой поликлиники включено в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Екатеринбурга и ведется на принципах государственно-частного партнерства. Застройщик АО «РСГ-Академическое» начал работы по организации проектирования медицинского учреждения, строительство поликлиники предусматривается за счет средств бюджета Свердловской области.