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Российским авиакомпаниям компенсируют расходы на керосин

УрБК, Москва, 14.10.2019. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить до 1 ноября 2019 года из резервного фонда средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости топлива. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на опубликованный перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября 2019 года.



«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится в документе.

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