Важно
Собор святой Екатерины построят на месте бывшего Приборостроительного завода
14 октябрь 2019 (15:11)
В Екатеринбурге избирательная комиссия подвела результаты опроса горожан о месте строительства собора святой Екатерины. Горожане проголосовали за площадку на месте бывшего приборостроительного завода.
Как заявил рассказал председатель горизбиркома Вадим Антошин, подсчет результатов опроса шел более 13 часов. За площадку на ул. Горького, 17 проголосовало 56 тыс. 8 человек (57,66% от участников опроса). За площадку за Макаровским мостом 38 тыс. 361 человек (39,49%). 2 тыс. 774 опросных листа были испорчены (2,85%). На участки пришли 97 тыс. 143 избирателя.
«В целом мы написали новую историю города. Написали ее вместе с горожанами. Конечно мы будем совершенствовать этот механизм, но сегодня мы сделали большой первый шаг. Мы завершили достаточно долгие обсуждение в течении 10 лет по кафедральному собору святой Екатерины. Мы нашли инструментарий, каким образом можно достаточно быстро делать прямой срез мнения населения. Инструментарий получился достаточно легитимный», — прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Также глава сказал, что планирует использовать опрос для решения вопросов по строительству мусорных полигонов.
Голосование по выбору площадки под строительство собора святой Екатерины прошло 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем могли совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. Всего контролировать опрос заявились 12 некоммерческих организаций и общественных объединений.
Как заявил рассказал председатель горизбиркома Вадим Антошин, подсчет результатов опроса шел более 13 часов. За площадку на ул. Горького, 17 проголосовало 56 тыс. 8 человек (57,66% от участников опроса). За площадку за Макаровским мостом 38 тыс. 361 человек (39,49%). 2 тыс. 774 опросных листа были испорчены (2,85%). На участки пришли 97 тыс. 143 избирателя.
«В целом мы написали новую историю города. Написали ее вместе с горожанами. Конечно мы будем совершенствовать этот механизм, но сегодня мы сделали большой первый шаг. Мы завершили достаточно долгие обсуждение в течении 10 лет по кафедральному собору святой Екатерины. Мы нашли инструментарий, каким образом можно достаточно быстро делать прямой срез мнения населения. Инструментарий получился достаточно легитимный», — прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Также глава сказал, что планирует использовать опрос для решения вопросов по строительству мусорных полигонов.
Голосование по выбору площадки под строительство собора святой Екатерины прошло 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем могли совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. Всего контролировать опрос заявились 12 некоммерческих организаций и общественных объединений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Собор святой Екатерины построят на месте бывшего Приборостроительного завода
- За проведением общегородского опроса по строительству собора в Екатеринбурге можно будет следить онлайн
- Избирательная комиссия Екатеринбурга провела первое заседание по организации общегородского опроса
- Депутаты ЕГД приняли решение о проведении опроса граждан по строительству собора святой Екатерины
- Депутаты ЕГД приняли решение о проведении общегородского опроса граждан по строительству собора святой Екатерины