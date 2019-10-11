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Минфин предлагает запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением дополнительных услуг, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога. Также ведомство планирует обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита, сообщает «Коммерсантъ».



При этом кредитор будет должен возместить заемщику убытки, понесенные им вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Также в проекте закона указано, что договоры потребкредитов (займов) на срок более года не должны содержать обязанность заемщика застраховаться на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.



В Минфине указали, что законопроект защищает права и интересы заемщиков, а также создает условия для добросовестной конкуренции кредиторов, в том числе с учетом сформировавшейся практики навязывания ими допуслуг.



Позицию Минфина поддерживает ЦБ, считая, что такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. Правозащитники видят основную проблему в неэффективности страховых продуктов.



Кредиторы в целом поддерживают предложенные нововведения, однако уточняют, что необходима их дополнительная проработка.

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