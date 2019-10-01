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Правительство РФ понизило оценку профицита бюджета 2019 года до 0,6% с 1,7% ВВП

1 октябрь 2019 (09:23)

УрБК, Москва, 01.10.2019. Правительство России понизило оценку ожидаемого профицита бюджета РФ по итогам 2019 года до 0,6% ВВП с ранее ожидавшихся 1,7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы к проекту бюджета РФ на 2020-2022 годы, внесенному в Госдуму.

Расходы бюджета в текущем году составят 19,310 трлн руб. вместо ранее планировавшихся 18,293 трлн руб. Доходы теперь ожидаются на уровне 19,952 трлн руб. вместо утвержденных текущим законом о бюджете 20,175 трлн руб.

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