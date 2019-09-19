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В Екатеринбурге пресечена деятельность цеха по производству поддельного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Екатеринбурге пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, в котором работали нелегальные мигранты.



Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, производство находилось в складских помещениях. На двух автоматических и одной кустарной линии розлива спиртосодержащей продукции работали 26 иностранных граждан без разрешительных документов. В отношении них составлены административные протоколы. Впоследствии нарушителей депортируют.



В помещении обнаружены готовая к реализации продукция, производственное оборудование, комплектующие материалы, рулоны с этикетками и пустая тара.



Сотрудники полиции изъяли более 81 тыс. литров готовой продукции. Предварительная сумма ущерба превысила 29 млн руб.



«По данному факту Следственным управлением УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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