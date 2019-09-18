Вадим Дробиз о повышении минимальной розничной цены на алкоголь

Фотография с сайта Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает установить в 2020 году минимальную розничную цену на водку на уровне 233 руб. за 0,5 литра, соответствующее предложение уже поступило в Минфин.Эта мера восстанавливает «Статус-кво» — справедливость по отношению к производителю. На рынке в розничных сетях просто нет водки по 215 руб. за бутылку (то есть на уровне той минимальной розничной цены, которая действует сейчас). Государство неправильно считает этот показатель: в любой бутылке крепкого алкоголя 125 руб. — это акциз и НДС (то есть уже 60% от стоимости бутылки по действующей минимальной цене), также на практике оптовая наценка составляет 20%, розничная — 30% (государство же считает оптовую — 5%, розничную — 15%). Таким образом, на сегодняшний день встретить нормальную легальную водку по 215 руб. нельзя, по 233 руб. — минимум (притом тоже занижено, лучше 240 руб.). То есть цена искусственно занижена.При этом государство получит прибыль (акцизы и НДС), розница свои 30% тоже снимет, а производитель остается один на один со своими накладными расходами, зарплатой сотрудникам и прочим. И если сегодня в розничной сети продается водка дешевле 230 руб., ее производитель работает «в минус», пытаясь, может быть, окупить производство за счет объема товара, или на более высокомаржинальной водке «отбить» свои расходы на производство дешевой.В то же время тезис некоторых экспертов о том, что из-за повышения минимальной розничной цены нелегального алкоголя станет больше — надуманный. И никакого возмущения у потребителей данный шаг также не вызовет, как считают некоторые. Подчеркну, водки по 215 руб. нет на рынке, потребитель как покупал ее минимум за 230 руб., так и будет. То есть для потребителя практически ничего не меняется.К тому же, вспомним: минимальная розничная цена на одну бутылку водки была установлена еще в 2014 году — 220 руб., в 2015 году (когда начался кризис) минимальную цену зачем-то понизили до 185 руб. (хотя в магазинах дешевле 220 руб. она не была). Прошло 5 лет, и сегодня она составляет 215 руб. (а за это время вырос акциз, набежала инфляция). Для легального рынка даже 233 руб. — это мало.Что касается влияния на нелегальный рынок алкогольной продукции. На самом деле, потребители и рынок состоят из двух групп. Одни в силу того, что зарабатывают хотя бы больше 20-25 тыс. руб., пользуются легальным рынком (их большинство), а около 20 млн потребителей, зарабатывая менее 17 тыс. руб. в месяц, — нелегальным. Последние в легальный сектор не ходят, потому что в нелегальных магазинах без лицензий продается водка по 100 руб. за бутылку. Повышение минимальной цены на водку к нелегальному рынку никакого отношения не имеет, потому что для 20 млн людей, у которых хватает зарплат на продукцию «за 100 руб., а лучше бы за 50 руб.», не имеет значения, что там на легальном рынке творится. Легальная водка стоит в 2,5 раза дороже, то есть для ее покупки человек должен либо в 2,5 раза больше тратить, либо в 2,5 раза меньше пить. Он ни на то, ни на другое не готов.Люди намеренно покупают нелегальную продукцию, в том числе и через интернет. Сегодня в сети доминируют нелегальные суррогатные алкогольные продукты, и потребители их сознательно покупают (если товар в 3-4 раза дешевле, конечно, люди понимают, что он нелегальный). Такая торговля запрещена, но существует. И ничего с ней сделать государство не может уже 12 лет. Несколько тыс. сайтов закрыли, но меньше их не стало — спрос определяет предложение.В России легальный рынок крепкого алкоголя на сегодняшний день составляет примерно 1,1 млрд литров в год. В то же время ежегодно реализуются около 250 млн литров нелегальной водки и столько же самогона, а также 200 млн литров спиртосодержащей жидкости.Источник нелегальной водки в России только один — люди с низкими зарплатами. Например, пособие по безработице и минимальная зарплата на Западе — 200 бутылок крепкого алкоголя. У нас 3 года назад минимальная зарплата была 5 тыс. руб., это 20 бутылок легальной водки — в 10 раз меньше, чем на Западе. Единственный способ побороть нелегальный рынок алкоголя — минимальная зарплата, эквивалентная не менее 100-120 бутылкам легальной водки (то есть 23-25 тыс. руб.). В противном случае что бы государство ни делало, какие бы препоны ни ставило, это бесполезно!