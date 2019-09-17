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«МегаФон» запускает новую услугу «Антивзлом Бизнес»
17 сентябрь 2019 (09:26)
УрБК, Москва, 17.09.2019. «МегаФон» предложил компаниям защиту от хакерских атак «Антивзлом Бизнес». Приложение в реальном времени отслеживает и отражает кибератаки на мобильные устройства сотрудников компаний. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«Антивзлом Бизнес» — первый в России продукт для защиты от хакерских атак мобильных устройств сотрудников организаций сегмента Enterprise. В случае обнаружения риска приложение ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу.
Услуга разработана в партнерстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies — одним из мировых лидеров в области информационной безопасности для корпоративных сетей. Согласно их данным, 33% организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в прошлом году
«Традиционное восприятие оператора связи сегодня меняется — от обеспечения звонков, SMS и интернета к оператору цифровых решений, и «МегаФон» — лидер и локомотив этих изменений в России. Мы рады первыми предложить сегменту крупных корпоративных клиентов не просто антивирус с консолью настройки политик, а первое решение, позволяющее гибко управлять параметрами защиты мобильных устройств не только от вредоносных файлов, но и от сложных сетевых атак, фишинга и уязвимостей нулевого дня. Информацию для их обнаружения предоставляет наш партнер, компания Check Point», — отмечает директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.
«По статистике, на мобильных устройствах хранится намного больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на персональных компьютерах. Однако, в отличие от ПК, современные смартфоны намного более уязвимы к кибератакам. Как следствие, каждая компания рано или поздно столкнется со взломом мобильных устройств своих сотрудников. «Антивзлом Бизнес» — достойный ответ на эту проблему, позволяющий надежно защитить корпоративные данные и предотвратить последствия их хищения злоумышленниками», — прокомментировал глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.
«Антивзлом Бизнес» дополнит линейку продуктов по кибербезопасности от «МегаФона». Среди них — услуги «Антивзлом» для сегмента малого и среднего бизнеса, «Защита баз данных» и «Защита от DDoS-атак».
«Антивзлом Бизнес» — первый в России продукт для защиты от хакерских атак мобильных устройств сотрудников организаций сегмента Enterprise. В случае обнаружения риска приложение ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу.
Услуга разработана в партнерстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies — одним из мировых лидеров в области информационной безопасности для корпоративных сетей. Согласно их данным, 33% организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в прошлом году
«Традиционное восприятие оператора связи сегодня меняется — от обеспечения звонков, SMS и интернета к оператору цифровых решений, и «МегаФон» — лидер и локомотив этих изменений в России. Мы рады первыми предложить сегменту крупных корпоративных клиентов не просто антивирус с консолью настройки политик, а первое решение, позволяющее гибко управлять параметрами защиты мобильных устройств не только от вредоносных файлов, но и от сложных сетевых атак, фишинга и уязвимостей нулевого дня. Информацию для их обнаружения предоставляет наш партнер, компания Check Point», — отмечает директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.
«По статистике, на мобильных устройствах хранится намного больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на персональных компьютерах. Однако, в отличие от ПК, современные смартфоны намного более уязвимы к кибератакам. Как следствие, каждая компания рано или поздно столкнется со взломом мобильных устройств своих сотрудников. «Антивзлом Бизнес» — достойный ответ на эту проблему, позволяющий надежно защитить корпоративные данные и предотвратить последствия их хищения злоумышленниками», — прокомментировал глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.
«Антивзлом Бизнес» дополнит линейку продуктов по кибербезопасности от «МегаФона». Среди них — услуги «Антивзлом» для сегмента малого и среднего бизнеса, «Защита баз данных» и «Защита от DDoS-атак».
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