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Прокуратура через суд вернула бесплатный доступ в парк «Бажовские места»
12 сентябрь 2019 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность взимания платы за посещение регионального природного парка «Бажовские места». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в регионе.
Установлено, что администрация ГБУ Свердловской области «Природный парк «Бажовские места» в нарушение требований ФЗ «О некоммерческих организациях» и ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» незаконно ввела плату за пользование посетителями оборудованными в парке тропами.
«То есть фактически за посещение особо охраняемой природной территории», — констатируют в ведомстве.
Для устранения нарушения прокуратура направила иск в Сысертский районный суд о признании незаконным решения руководства парка — ее обязали вернуть свободный доступ посетителей на проложенные в заповеднике пешеходные маршруты.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, но пока решение суда в законную силу не вступило.
Установлено, что администрация ГБУ Свердловской области «Природный парк «Бажовские места» в нарушение требований ФЗ «О некоммерческих организациях» и ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» незаконно ввела плату за пользование посетителями оборудованными в парке тропами.
«То есть фактически за посещение особо охраняемой природной территории», — констатируют в ведомстве.
Для устранения нарушения прокуратура направила иск в Сысертский районный суд о признании незаконным решения руководства парка — ее обязали вернуть свободный доступ посетителей на проложенные в заповеднике пешеходные маршруты.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, но пока решение суда в законную силу не вступило.
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