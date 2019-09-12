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В Челябинской области уничтожили почти 5 тонн недостоверно задекларированного сыра

УрБК, Челябинск, 12.09.2019. В Челябинской области уничтожили 4,8 т недостоверно задекларированного сыра молокоперерабатывающего предприятия ООО «ТД «Санарский», сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



«На упаковке продукции указана торговая марка единого знака обращения «Сырная мастерская Ле Манк Челябинск», не заявленная в соответствующих декларациях изготовителя ООО «ТД Санарский». В помещении производственного цеха на момент проверки в холодильной камере обнаружено хранение 2,9 т сыра «Адыгейский с укропом», 1,9 т сыра «Адыгейский с паприкой». На данную продукцию не оформлены в ФГИС «Меркурий» эВСД, подтверждающие происхождение молочного сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу», — говорится в сообщении.



В результате данную продукцию было запрещено использовать в пищевых целях и предписано утилизировать.



«Действие деклараций о соответствии ЕАЭС на три вида сыра прекращены. 4,8 т сыра утилизированы», — уточняет пресс-служба.



Кроме того, по итогам проверки предприятия выявлены нарушения требований Технических Регламентов Таможенного Союза, устанавливающих требования безопасности к пищевой молочной продукции и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.



«Так, к примеру, в производственном цехе не оборудован умывальник для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды со средствами для мытья рук, на окнах нет защитных сеток от насекомых. На упаковке продукции отсутствует информация показателей пищевой ценности продукции (количество белков, жиров, углеводов в соответствии с нормами ГОСТ)», — поясняет пресс-служба.



ООО «ТД «Санарский» было признано виновным в совершении административного правонарушения в части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, ему объявлено предупреждение. Должностное лицо — директор предприятия — привлечено к ответственности по части 1 статьи 14.44 в виде наложения штрафа в размере 15 тыс. руб.

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