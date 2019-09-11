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Правительство РФ может скорректировать прогноз роста экономики из-за торговых войн

11 сентябрь 2019 (17:20)

УрБК, Москва, 11.09.2019. Правительство РФ может скорректировать свои прогнозы по темпам роста экономики из-за торговых войн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу кабмина Дмитрия Медведева.

«В результате торговых войн, нынешнего противостояния между КНР и США, очевидно, что мировая экономика замедляется, падает спрос на энергоносители — для нас это чувствительно. Падает спрос на целый ряд других товаров, и поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — сказал Д. Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

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