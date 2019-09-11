Новости дня

Правительство РФ может скорректировать прогноз роста экономики из-за торговых войн

УрБК, Москва, 11.09.2019. Правительство РФ может скорректировать свои прогнозы по темпам роста экономики из-за торговых войн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу кабмина Дмитрия Медведева.



«В результате торговых войн, нынешнего противостояния между КНР и США, очевидно, что мировая экономика замедляется, падает спрос на энергоносители — для нас это чувствительно. Падает спрос на целый ряд других товаров, и поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — сказал Д. Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:20</span><br /><strong>Правительство РФ может скорректировать прогноз роста экономики из-за торговых войн</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.09.2019. Правительство РФ может скорректировать свои прогнозы по темпам роста экономики из-за торговых войн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу кабмина Дмитрия Медведева.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089826-pravitelstvo-rf-mozhet-skorrektirovat-prognoz-rosta-ekonomiki-iz-za-torgovyh-voyn.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: