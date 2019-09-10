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Стоимость ОСАГО для легковых автомобилей в РФ с начала года снизилась на 4%
10 сентябрь 2019 (13:56)
УрБК, Москва, 10.09.2019. Стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей в РФ с января по август 2019 года снизилась на 4%. Полис КАСКО подешевел на 5,4%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
С начала года полисы ОСАГО для легкового автотранспорта граждан в России в среднем подешевели на 4%. В Москве — на 6,4%, в регионах меньшей убыточности отмечается более заметное снижение премии, отметили в ЦБ. К концу июня в среднем за страховку ОСАГО гражданам приходилось платить 5,1 тыс. руб., говорится в документах регулятора. В августе — уже 5,3 тыс. руб.
Во II квартале цена полиса КАСКО снизилась на 5,4% — до 26 тыс. руб. По данным Банка России, три года назад полис КАСКО в среднем стоил в полтора раза дороже. Снижение цены ЦБ связывает с распространением франшиз и усеченных программ страхования, а также конкуренцией компаний за низкоубыточных клиентов.
С начала года полисы ОСАГО для легкового автотранспорта граждан в России в среднем подешевели на 4%. В Москве — на 6,4%, в регионах меньшей убыточности отмечается более заметное снижение премии, отметили в ЦБ. К концу июня в среднем за страховку ОСАГО гражданам приходилось платить 5,1 тыс. руб., говорится в документах регулятора. В августе — уже 5,3 тыс. руб.
Во II квартале цена полиса КАСКО снизилась на 5,4% — до 26 тыс. руб. По данным Банка России, три года назад полис КАСКО в среднем стоил в полтора раза дороже. Снижение цены ЦБ связывает с распространением франшиз и усеченных программ страхования, а также конкуренцией компаний за низкоубыточных клиентов.
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