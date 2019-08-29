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В форуме «Города России 2030: территория проектов» могут принят участие несколько российских губернаторов
29 август 2019 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин в ходе пресс-конференции рассказал, что в форуме «Города России 2030: территория проектов» планируется участие нескольких российских губернаторов.
«Пока мы не получили окончательного подтверждения. Однако эта идея была поддержана на разных уровнях власти. Будет интересно, если у нас получится пригласить на пленарное заседание три-четыре губернатора различных субъектов Федерации, которые рассказали бы нам свое видение ситуации с развитием муниципалитетов и их вкладом в реализацию нацпроектов», — рассказал Алексей Прядеин.
По его словам, в этом году форум «Города России 2030» пройдет 13 и 14 ноября на площадке отеля Hyatt.
«Ключевым моментом всего форума будет обсуждение реализации национальных проектов в преломлении муниципальных образований. В нашем понимании роль муниципалитетов должна быть ключевой при выполнении большинства мероприятий нацпроектов. Однако пока она остается не сильно большой», — сказал А. Предеин.
Отметим, что общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030» — это площадка для выработки практических решений по созданию и реализации стратегий муниципальных образований и регионов, запуску эффективных разномасштабных проектов их развития, живого диалога представителей власти, бизнеса, науки, общественности, СМИ и молодежи.
В этом году форум «Города России 2030» пройдет под девизом «Территория проектов». Его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, ассоциация «Города Урала».
«Пока мы не получили окончательного подтверждения. Однако эта идея была поддержана на разных уровнях власти. Будет интересно, если у нас получится пригласить на пленарное заседание три-четыре губернатора различных субъектов Федерации, которые рассказали бы нам свое видение ситуации с развитием муниципалитетов и их вкладом в реализацию нацпроектов», — рассказал Алексей Прядеин.
По его словам, в этом году форум «Города России 2030» пройдет 13 и 14 ноября на площадке отеля Hyatt.
«Ключевым моментом всего форума будет обсуждение реализации национальных проектов в преломлении муниципальных образований. В нашем понимании роль муниципалитетов должна быть ключевой при выполнении большинства мероприятий нацпроектов. Однако пока она остается не сильно большой», — сказал А. Предеин.
Отметим, что общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030» — это площадка для выработки практических решений по созданию и реализации стратегий муниципальных образований и регионов, запуску эффективных разномасштабных проектов их развития, живого диалога представителей власти, бизнеса, науки, общественности, СМИ и молодежи.
В этом году форум «Города России 2030» пройдет под девизом «Территория проектов». Его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, ассоциация «Города Урала».
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