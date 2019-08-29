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В форуме «Города России 2030: территория проектов» могут принят участие несколько российских губернаторов

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин в ходе пресс-конференции рассказал, что в форуме «Города России 2030: территория проектов» планируется участие нескольких российских губернаторов.



«Пока мы не получили окончательного подтверждения. Однако эта идея была поддержана на разных уровнях власти. Будет интересно, если у нас получится пригласить на пленарное заседание три-четыре губернатора различных субъектов Федерации, которые рассказали бы нам свое видение ситуации с развитием муниципалитетов и их вкладом в реализацию нацпроектов», — рассказал Алексей Прядеин.



По его словам, в этом году форум «Города России 2030» пройдет 13 и 14 ноября на площадке отеля Hyatt.



«Ключевым моментом всего форума будет обсуждение реализации национальных проектов в преломлении муниципальных образований. В нашем понимании роль муниципалитетов должна быть ключевой при выполнении большинства мероприятий нацпроектов. Однако пока она остается не сильно большой», — сказал А. Предеин.



Отметим, что общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030» — это площадка для выработки практических решений по созданию и реализации стратегий муниципальных образований и регионов, запуску эффективных разномасштабных проектов их развития, живого диалога представителей власти, бизнеса, науки, общественности, СМИ и молодежи.



В этом году форум «Города России 2030» пройдет под девизом «Территория проектов». Его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, ассоциация «Города Урала».

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