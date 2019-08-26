Новости дня

В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении организатора азартных игр

26 август 2019 (16:26)

УрБК, Челябинск, 26.08.2019. В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозревающегося в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

Обвиняемый подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ.

«По данным следствия, в период с января по июль 2019 года подозреваемый в арендованном нежилом помещении, расположенном в Ленинском районе города Магнитогорска, организовал и проводил азартные игры с использованием компьютерного оборудования. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: