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В Екатеринбурге в стадии строительства находится около 2,8 млн кв. м. жилья

23 август 2019 (17:57)

В настоящее время в Екатеринбурге в стадии строительства находится около 2,8 млн кв. м. жилья. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева.

«В начале года показатель составлял 3 млн кв. м. жилья. Сегодня он снизился до 2,8 млн кв. м. за счет того, что некоторые дома уже ввели в эксплуатацию», — сообщила И. Соболева.

По ее словам, в ближайших пригородах Екатеринбурга строится еще 200 тыс. кв. м.

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