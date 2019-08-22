Мусорные приоритеты

Правительство Свердловской области озвучило планы по реализации очередного этапа «мусорной реформы». Согласно проекту, уже в ближайшее время в области должно появиться 12-14 заводов по переработке твердых бытовых отходов. Точные места размещения предприятий пока не называются. И это понятно: любое место неизбежно вызовет противодействие местных жителей. Как показали последние события, жить рядом с заводом ТБО и мусорной свалкой не хочет никто. Свердловскую область, и без того находящуюся на втором месте в рейтинге «мусорной напряженности», может накрыть новая волна протестов.О предстоящих этапах строительства в Свердловской области мусороперерабатывающих комплексов рассказал 21 августа министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, строительство мусороперерабатывающих заводов — это абсолютная необходимость, без них регион ждет экологическая катастрофа, потому что существующие полигоны с накапливающимся мусором уже не справляются.Одновременно Николай Смирнов подчеркнул, что все предлагаемые проекты относительно экологичны. Так, в частности, в Свердловской области не предполагается строительство мусоросжигающих предприятий. Все площадки будут мусороперерабатывающими.При этом министр описал и примерное функционирование таких центров переработки мусора. Каждый будет состоять из полигона, центра сортировки и переработки мусора. На площадке будет производиться первичный разбор мусора, разделение его на фракции, а затем сортировка с последующей продажей этого сырья переработчикам. Свердловские власти предполагают, что строительство таких комплексов станет базой для появления вокруг них новых производств. По задумке, они станут «якорными» заводами единого производственного цикла, которые вскоре окружат площадки по переработке мусора.То, что переработать не получится, так называемые «мусорные хвосты», будет сушиться, брикетироваться, а затем складироваться на полигонах. Технология учтет, чтобы к захоронению не имели доступа птицы, звери, а также их не заливали подземные воды.«Думаю, в течение 5-7 лет мы построим 12 мусороперерабатывающих комплексов. В это же время будут строиться полигоны. Если их не обустроить, то мусор придется возить далеко, что приведет к росту тарифов», — пояснил Николай Смирнов. По его словам, на сегодняшний день рассматривается проект полигона в Алапаевске, началось строительство комплекса в Ирбитском районе, идут изыскания и проектирование в Красноуфимске и Нижнем Тагиле.В настоящее время в правительство региона продолжают поступать инвестиционные предложения о постройке мусороперерабатывающих комплексов на разных территориях. В минэнергетики и ЖКХ рассчитывают рассмотреть поступившие заявки в течение двух ближайших месяцев. Свердловские власти также рассчитывают на помощь Федерации. Предполагается, что федеральный оператор будет на условиях софинансирования выделять средства инвесторам.По оценке Смирнова, внешние транши должны быть не меньше 3 млрд руб. И это только для строительства комплексов под Екатеринбургом и Красноуфимском. Сейчас согласовывается модель такого финансирования.«Претендующий на федеральное финансирование инвестор сам должен вложить не менее 50% средств. Хотя, возможно, он решит, что другую часть ему проще взять в банке, а не у оператора. Так что нужны будут эти средства или нет, мы пока не знаем», — заметил Николай Смирнов.Говоря о проектах, он сказал, что только по строительству комплексов под Екатеринбургом было четыре инвестора, а у упомянутой СРГ-Екатеринбург есть еще один проект. Другой проект, о котором также говорилось — комплекс в районе Верхнего Дуброво — был отклонен. А на днях в министерство поступила еще одна, но уже частная инициатива. Также есть заявка от предприятия «Буревестник» из Нижнего Новгорода, которое входит в структуру УВЗ — концерна «Ростехнологии». «Будем проверять. Заявленные ими объемы переработки ТКО — 700 тыс. т в год», — говорят в минэнергетики и ЖКХ.Параллельно решается вопрос с действующими и будущими полигонами. Всего в области порядка 92 полигонов, которые в разные годы должны попасть под рекультивацию. Часть из них уже попала в специальный реестр, другой части это еще предстоит, третьи будут ликвидированы. Например, получено разрешение федерального центра на рекультивацию красноуфимского и арамильского полигонов.В то же время приходится признать, что официальная информация из уст властей и данные, полученные из инвестиционных проектов, часто разнятся. Так, еще в январе этого года активисты Красноуфимска раздобыли документы ООО «ТБО Экосервис». Из них следовало, что в районе планируется построить мусоросжигающий завод. Они утверждали, что на производстве будет цех RDF-переработки, а сортировке и дальнейшей переработке подлежат только раздельно собранные отходы.«В проекте предполагаемого комплекса заложены неэффективные и экологически опасные технологии, в частности, предполагается встроить в цикл утилизации установку, функционирующую на основе пиролиза ТКО (договор субподряда с УрФУ — прим. ред.)», — говорилось в обращении к властям. На что власти заявляют, что учтут мнения людей. Но подчеркивают: «Население Свердловской области полностью осознало неотвратимость реформы».Николай Смирнов уверен, что проекты будут реализованы «в любом случае». Впрочем, пока в этом есть определенные сомнения. И главная причина для этого — мощное недовольство местных жителей, которые готовы идти на любые меры для того, чтобы не допустить строительства «мусорных заводов» на своей территории.Примером может служить ситуация с мусороперерабатывающим заводом в Большом Седельниково. Первая же информация о возможности размещения там завода по переработке ТБО вызвала протесты со стороны местных жителей, которые сделали все возможное для того, чтобы завод в их поселке построен не был. Впрочем, отчасти жителям села повезло: Росавиация усмотрела возможную угрозу в виде птиц для полетов самолетов. После происшествия с «Боингом» в Жуковском, который был вынужден сесть на кукурузное поле после попадания в двигатели птиц, Большое Седельниково, видимо, действительно не попадет в перечень мест для размещения мусорного производства. Теперь представители правительства рассказывают о том, что и раньше строить там не собирались.«Ни правительство, ни министерство никогда не заявляло, что у Большого Седельниково будут перерабатывать отходы. Это собственник участка бесплатно разрекламировал его в СМИ, теперь все про него знают. Да, этот участок есть в нашем реестре, он будет также рассматриваться. Но он для нас не в приоритете», — указал Николай Смирнов.Отметим, что ни в одном из этих регионов планы по строительству мусороперерабатывающих комплексов энтузиазма местных жителей не вызвали. И вряд ли будут вызывать в будущем, во всяком случае, до тех пор, пока правительство региона, мусорные операторы и потенциальные инвесторы не начнут проводить информационную и разъяснительную работу среди населения. Пока же такая деятельность ограничивается только заявлениями министра, смысл которых сводится к фразе «не беспокойтесь, все будет хорошо».«Требования к заводам — жесткие. Даже жестче, чем во многих странах Западной Европы. Это будут ультрасовременные комплексы и, конечно, ни один из них не будет строиться без заключения госэкспертизы», — успокоил жителей региона Николай Смирнов. Отвечая на вопрос УрБК, фиксирует ли министерство снижение протестной активности среди населения будущих «мусорных» территорий, глава ведомства ответил утвердительно. И пообещал по мере реализации проектов лично выходить к жителям, чтобы разъяснять положение дел и показывать суть «мусорных» технологий.Однако есть подозрения, что пока уральцев слова министра не убедили, и каждый из мусорных полигонов и заводов еще столкнется с мощным противодействием местных жителей.