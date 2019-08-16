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Ново-Свердловскую ТЭЦ остановят почти на две недели из-за подготовки к зиме
16 август 2019 (13:09)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. Ново-Свердловскую ТЭЦ остановят из-за подготовки к зимнему периоду. Горячее водоснабжение потребителей Березовского будет полностью ограничено с 16 до 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала «Т Плюс».
«С 16 по 28 августа пройдет текущий ремонт газораспределительного пункта, газопровода высокого давления, газоходов котлов, замена и ремонт неотключаемой арматуры. Для повышения эффективности работы охлаждающей циркуляционной системы станции будет восстановлено оборудование градирен, очистка их от иловых отложений, обследование циркуляционных водоводов», — говорится в сообщении.
На эти цели компания направит 137 млн руб.
Станция будет полностью остановлена. Ее теплогенерирующие мощности частично заменят Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Возможны ограничения горячего водоснабжения потребителей в микрорайоне ЖБИ, Синие Камни, Пионерский. Горячее водоснабжение потребителей Березовского будет полностью ограничено с 16 до 28 августа.
«С 16 по 28 августа пройдет текущий ремонт газораспределительного пункта, газопровода высокого давления, газоходов котлов, замена и ремонт неотключаемой арматуры. Для повышения эффективности работы охлаждающей циркуляционной системы станции будет восстановлено оборудование градирен, очистка их от иловых отложений, обследование циркуляционных водоводов», — говорится в сообщении.
На эти цели компания направит 137 млн руб.
Станция будет полностью остановлена. Ее теплогенерирующие мощности частично заменят Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Возможны ограничения горячего водоснабжения потребителей в микрорайоне ЖБИ, Синие Камни, Пионерский. Горячее водоснабжение потребителей Березовского будет полностью ограничено с 16 до 28 августа.
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