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В Артемовском воспитатель взыскала с детского лагеря более 100 тыс. рублей за невыплату сверхурочных

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В 2018 году в МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» двое воспитателей проводили с детьми времени больше, чем оплачивалось работодателем. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Женщины находились с воспитанниками в рабочие смены с 07.00 до 23.00, в отдельные дни, когда выпадали ночные дежурства — круглосуточно. Выходные дни предоставлялись по графику 5 рабочих дней — 1 выходной. При этом работодатель учитывал и оплачивал только 40-часовую рабочую неделю и производил доплату 155 руб. за ночные дежурства. Также при увольнении работодателем не была своевременно выдана трудовая книжка, из-за чего женщина длительное время не могла трудоустроиться», — говорится в сообщении.



Одна из воспитателей подала иск в Артемовский городской суд к МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» о взыскании задолженности по заработной плате — 90 тыс. 764 руб., компенсации за неиспользованный отпуск в размере 17 тыс. 560 руб., компенсации за несвоевременную выдачу трудовой книжки — 5 тыс. 947 руб. Также истец просила взыскать проценты за просрочку своевременной выплаты заработной платы и компенсации морального вреда.



Решением Артемовского городского суда было отказано в удовлетворении исковых требований. Женщина не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.



Решением апелляционного суда в пользу воспитателя с ответчика взыскана задолженность по оплате часов сверхурочной работы — 90 тыс. 764 руб., денежная компенсация за нарушение сроков их выплаты в размере 17 тыс. 301 руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:59</span><br /><strong>В Артемовском воспитатель взыскала с детского лагеря более 100 тыс. рублей за невыплату сверхурочных</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В 2018 году в МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» двое воспитателей проводили с детьми времени больше, чем оплачивалось работодателем. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089171-v-artemovskom-vospitatel-vzyskala-s-detskogo-lagerya-bolee-100-tys-rubley-za-nevyplatu-sverhurochnyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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