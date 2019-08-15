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В Артемовском воспитатель взыскала с детского лагеря более 100 тыс. рублей за невыплату сверхурочных
15 август 2019 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В 2018 году в МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» двое воспитателей проводили с детьми времени больше, чем оплачивалось работодателем. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«Женщины находились с воспитанниками в рабочие смены с 07.00 до 23.00, в отдельные дни, когда выпадали ночные дежурства — круглосуточно. Выходные дни предоставлялись по графику 5 рабочих дней — 1 выходной. При этом работодатель учитывал и оплачивал только 40-часовую рабочую неделю и производил доплату 155 руб. за ночные дежурства. Также при увольнении работодателем не была своевременно выдана трудовая книжка, из-за чего женщина длительное время не могла трудоустроиться», — говорится в сообщении.
Одна из воспитателей подала иск в Артемовский городской суд к МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» о взыскании задолженности по заработной плате — 90 тыс. 764 руб., компенсации за неиспользованный отпуск в размере 17 тыс. 560 руб., компенсации за несвоевременную выдачу трудовой книжки — 5 тыс. 947 руб. Также истец просила взыскать проценты за просрочку своевременной выплаты заработной платы и компенсации морального вреда.
Решением Артемовского городского суда было отказано в удовлетворении исковых требований. Женщина не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.
Решением апелляционного суда в пользу воспитателя с ответчика взыскана задолженность по оплате часов сверхурочной работы — 90 тыс. 764 руб., денежная компенсация за нарушение сроков их выплаты в размере 17 тыс. 301 руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб.
«Женщины находились с воспитанниками в рабочие смены с 07.00 до 23.00, в отдельные дни, когда выпадали ночные дежурства — круглосуточно. Выходные дни предоставлялись по графику 5 рабочих дней — 1 выходной. При этом работодатель учитывал и оплачивал только 40-часовую рабочую неделю и производил доплату 155 руб. за ночные дежурства. Также при увольнении работодателем не была своевременно выдана трудовая книжка, из-за чего женщина длительное время не могла трудоустроиться», — говорится в сообщении.
Одна из воспитателей подала иск в Артемовский городской суд к МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» о взыскании задолженности по заработной плате — 90 тыс. 764 руб., компенсации за неиспользованный отпуск в размере 17 тыс. 560 руб., компенсации за несвоевременную выдачу трудовой книжки — 5 тыс. 947 руб. Также истец просила взыскать проценты за просрочку своевременной выплаты заработной платы и компенсации морального вреда.
Решением Артемовского городского суда было отказано в удовлетворении исковых требований. Женщина не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.
Решением апелляционного суда в пользу воспитателя с ответчика взыскана задолженность по оплате часов сверхурочной работы — 90 тыс. 764 руб., денежная компенсация за нарушение сроков их выплаты в размере 17 тыс. 301 руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб.
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