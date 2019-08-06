Авторская колонка
Андрей Зуев о цифровизации культуры в «умном городе» будущего
6 август 2019 (10:56)
Одним из деловых мероприятий юбилейного десятого «Иннопрома 2019» стал круглый стол «Интеллектуальные решения для «умных городов». В дискуссии приняли участие: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, помощник полномочного представителя президента РФ Евгений Гурарий, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий «Сколково» Олег Перцовский, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий, руководитель проектного офиса «Умный город» Максим Исаев, директор по продажам OBS Александр Маликов, основатель школы главного архитектора Тимур Абдулаев.
В ходе обсуждения проблем развития и внедрения креативных технологий в жизнь российских мегаполисов все спикеры сошлись в том, что город — это очень сложная комплексная система, построенная за счет переплетения горизонтальных и вертикальных связей внутри различных общественных и управленческих урбанистических кластеров. Но что мне показалось самым важным в этих докладах — все участники в качестве глобальной цели процесса цифровизации и внедрения в городскую среду современных информационных технологий отметили улучшение качества и снижение стоимости жизни простых горожан. С этими выводами трудно не согласиться. Ведь «умный город» — это не только управление дорожными и инженерными процессами, но и в первую очередь большой социальный блок, одно из существенных направлений которого — сфера культуры и искусства.
За более чем двадцатилетнюю работу в сфере культуры я наблюдаю большой технический прогресс, вызванный в первую очередь развитием цифровых технологий. Это выразилось не только в развитии техники для концертных залов или звукозаписи, но и в самой технологии музыкальных носителей. Всего за 20 лет мир дошел от аудиокассет до облачных технологий хранения информации. Также кардинально изменились и технологии работы с видеоизображениями: из аналоговых они стали цифровыми и стремительно уходят в интернет. В перспективе существенно изменятся технологии демонстрации музейных коллекций. Уже сейчас основным трендом стала оцифровка фондов, которая позволяет людям из дома увидеть гораздо больше экспонатов, чем могут вместить музейные залы, и сделать достояние даже небольших музеев и архивов действительно всемирным.
В музейное дело неизбежно придут и технологии виртуальной реальности. «Иннопром» 2019 года показал, насколько изменились технологии демонстрации практически за один год. Считающаяся передовой проекционная техника и телевизионные панели практически исчезли со стендов участников, но зато интенсивно внедряются диодные экраны, оборудование виртуальной реальности, лазерные проекторы. Все эти технологии так или иначе перейдут в сферу культуры и искусства и позволят более ярко передавать эмоции сценических пространств зрителям. Сами сценические события смогут увидеть больше людей благодаря развитию сети виртуальных концертных залов. Крупнейшие федеральные и региональные концертно-театральные учреждения идут по этому пути.
Цифровые технологии активно внедряются и библиотечным направлением сферы культуры. Серверное оборудование будет вытеснять, насколько это позволят финансовые возможности, литературу на бумажных носителях. Это сделает фонды, особенно редкие, доступными большему количеству пользователей, с практически неограниченными пространственным охватом.
Министерство культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура», рассчитанного на период 2019-2024 г.г., выделила отдельный федеральный проект «Цифровая культура» с планируемым бюджетом 6,8 млрд рублей. По итогам реализации проекта будут достигнуты следующие показатели:
• обращения к цифровым ресурсам в сфере культуры с 16 млн в 2019 до 80 млн обращений в 2024 году;
• с 80 единиц до 500 единиц — увеличение количества виртуальных концертных залов;
• оцифровка до 48 тысяч книжных памятников Национальной электронной библиотеки.
Внедрение цифровых технологий позволит вовлечь в сферу культуры и творчества и людей с ограниченными возможностями, ведь транслируемый контент будет одинаково доступным для всех. Не выходя из дома люди смогут посещать мастер-классы, on-line концерты и спектакли. Им будут доступны оцифрованные фонды музеев и библиотек, возможность участия в заочном дистанционном образовании и консультациях, конкурсах и многое другое. Большое значение развитие цифровых технологий будет иметь для людей в тех районах, где доступ к культурным благам ограничен, например, в сельской местности.
Для всего современного мира характерна тенденция урбанизации. И эти процессы носят все более ускоряющийся характер. И чем крупнее город, тем эти процессы более активны. В перспективе борьба городов за привлечение жителей будет усиливаться. Важными факторами в ней станут новые формы деловой активности, а также уровень социальной обеспеченности, в том числе предоставление большого количества культурных благ и развитие цифровой среды. Всё это требует специалистов, в первую очередь — специалистов в сфере информационных технологий. По информации Евгения Гурария, в IT-сфере приходится 2 специалиста на 1 рабочее место, в то время как в других отраслях экономики — 5-6 специалистов на 1 рабочее место. Кадровые потребности открывают новые возможности для творческих вузов и средних специальных учебных заведений развивать обучение специалистов в сфере информационных технологий для культуры. И многие в этом преуспевают, например, Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ).
При этом IT-кадры, подготовленные творческими учебными заведениями, позволяют реализовывать задачи и замыслы, которые перед ними ставят работодатели или заказчики, не только в сфере культуры, но и в других социальных областях, а также в бизнесе, который обслуживает сферу культуры и искусства: издательское дело, реклама, дизайн и т.п.
Развитие современных технологий позволяет оценивать и эффективность работы учреждений культуры, и потенциал их развития. Например, в отчетах системы WiFi-аналитики можно посмотреть, сколько посетителей каждый день проходит мимо учреждения культуры, оснащенного Wi-Fi-радаром, сколько посетителей находятся в его «зоне влияния», живет неподалеку. Полученная статистика помогает отслеживать посещаемость мероприятий и оценивать эффективность проведенных рекламных кампаний. Кроме того, размещая Wi-Fi-радары на различных площадках во время массовых мероприятий, мы сможем получить представления о культурных предпочтениях конкретных горожан и транслировать соответствующие анонсы через контекстную рекламу и прочие инструменты интернет-маркетинга, что увеличит посещаемость городских мероприятий и информированность горожан о культурной жизни Екатеринбурга.
Многие задают вопрос: какие простые и легко реализуемые проекты в информационной сфере необходимы сегодня культуре Екатеринбурга? Я считаю, что самое важное — единое информационное пространство, которое покажет и расскажет о культурной и творческой жизни нашего города. Екатеринбургу нужен общегородской портал, посвященный культурным событиям, фестивалям, конкурсам — как коммерческим, так и бесплатным. Он сможет дать творческим людям возможность общаться, проводить конкурсную работу on-line, расскажет об услугах фрилансеров в сфере культуры, возродит журналистику в сфере культуры.
Мы сейчас думаем над структурой сайта и даже зарегистрировали несколько доменных имен для реализации этого проекта. Сейчас прорабатываем концепцию и в скором времени сможем презентовать ее для расширенного общественного обсуждения.
Заместитель директора ГБУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история. Свердловская область» Андрей Зуев
В ходе обсуждения проблем развития и внедрения креативных технологий в жизнь российских мегаполисов все спикеры сошлись в том, что город — это очень сложная комплексная система, построенная за счет переплетения горизонтальных и вертикальных связей внутри различных общественных и управленческих урбанистических кластеров. Но что мне показалось самым важным в этих докладах — все участники в качестве глобальной цели процесса цифровизации и внедрения в городскую среду современных информационных технологий отметили улучшение качества и снижение стоимости жизни простых горожан. С этими выводами трудно не согласиться. Ведь «умный город» — это не только управление дорожными и инженерными процессами, но и в первую очередь большой социальный блок, одно из существенных направлений которого — сфера культуры и искусства.
За более чем двадцатилетнюю работу в сфере культуры я наблюдаю большой технический прогресс, вызванный в первую очередь развитием цифровых технологий. Это выразилось не только в развитии техники для концертных залов или звукозаписи, но и в самой технологии музыкальных носителей. Всего за 20 лет мир дошел от аудиокассет до облачных технологий хранения информации. Также кардинально изменились и технологии работы с видеоизображениями: из аналоговых они стали цифровыми и стремительно уходят в интернет. В перспективе существенно изменятся технологии демонстрации музейных коллекций. Уже сейчас основным трендом стала оцифровка фондов, которая позволяет людям из дома увидеть гораздо больше экспонатов, чем могут вместить музейные залы, и сделать достояние даже небольших музеев и архивов действительно всемирным.
В музейное дело неизбежно придут и технологии виртуальной реальности. «Иннопром» 2019 года показал, насколько изменились технологии демонстрации практически за один год. Считающаяся передовой проекционная техника и телевизионные панели практически исчезли со стендов участников, но зато интенсивно внедряются диодные экраны, оборудование виртуальной реальности, лазерные проекторы. Все эти технологии так или иначе перейдут в сферу культуры и искусства и позволят более ярко передавать эмоции сценических пространств зрителям. Сами сценические события смогут увидеть больше людей благодаря развитию сети виртуальных концертных залов. Крупнейшие федеральные и региональные концертно-театральные учреждения идут по этому пути.
Цифровые технологии активно внедряются и библиотечным направлением сферы культуры. Серверное оборудование будет вытеснять, насколько это позволят финансовые возможности, литературу на бумажных носителях. Это сделает фонды, особенно редкие, доступными большему количеству пользователей, с практически неограниченными пространственным охватом.
Министерство культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура», рассчитанного на период 2019-2024 г.г., выделила отдельный федеральный проект «Цифровая культура» с планируемым бюджетом 6,8 млрд рублей. По итогам реализации проекта будут достигнуты следующие показатели:
• обращения к цифровым ресурсам в сфере культуры с 16 млн в 2019 до 80 млн обращений в 2024 году;
• с 80 единиц до 500 единиц — увеличение количества виртуальных концертных залов;
• оцифровка до 48 тысяч книжных памятников Национальной электронной библиотеки.
Внедрение цифровых технологий позволит вовлечь в сферу культуры и творчества и людей с ограниченными возможностями, ведь транслируемый контент будет одинаково доступным для всех. Не выходя из дома люди смогут посещать мастер-классы, on-line концерты и спектакли. Им будут доступны оцифрованные фонды музеев и библиотек, возможность участия в заочном дистанционном образовании и консультациях, конкурсах и многое другое. Большое значение развитие цифровых технологий будет иметь для людей в тех районах, где доступ к культурным благам ограничен, например, в сельской местности.
Для всего современного мира характерна тенденция урбанизации. И эти процессы носят все более ускоряющийся характер. И чем крупнее город, тем эти процессы более активны. В перспективе борьба городов за привлечение жителей будет усиливаться. Важными факторами в ней станут новые формы деловой активности, а также уровень социальной обеспеченности, в том числе предоставление большого количества культурных благ и развитие цифровой среды. Всё это требует специалистов, в первую очередь — специалистов в сфере информационных технологий. По информации Евгения Гурария, в IT-сфере приходится 2 специалиста на 1 рабочее место, в то время как в других отраслях экономики — 5-6 специалистов на 1 рабочее место. Кадровые потребности открывают новые возможности для творческих вузов и средних специальных учебных заведений развивать обучение специалистов в сфере информационных технологий для культуры. И многие в этом преуспевают, например, Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ).
При этом IT-кадры, подготовленные творческими учебными заведениями, позволяют реализовывать задачи и замыслы, которые перед ними ставят работодатели или заказчики, не только в сфере культуры, но и в других социальных областях, а также в бизнесе, который обслуживает сферу культуры и искусства: издательское дело, реклама, дизайн и т.п.
Развитие современных технологий позволяет оценивать и эффективность работы учреждений культуры, и потенциал их развития. Например, в отчетах системы WiFi-аналитики можно посмотреть, сколько посетителей каждый день проходит мимо учреждения культуры, оснащенного Wi-Fi-радаром, сколько посетителей находятся в его «зоне влияния», живет неподалеку. Полученная статистика помогает отслеживать посещаемость мероприятий и оценивать эффективность проведенных рекламных кампаний. Кроме того, размещая Wi-Fi-радары на различных площадках во время массовых мероприятий, мы сможем получить представления о культурных предпочтениях конкретных горожан и транслировать соответствующие анонсы через контекстную рекламу и прочие инструменты интернет-маркетинга, что увеличит посещаемость городских мероприятий и информированность горожан о культурной жизни Екатеринбурга.
Многие задают вопрос: какие простые и легко реализуемые проекты в информационной сфере необходимы сегодня культуре Екатеринбурга? Я считаю, что самое важное — единое информационное пространство, которое покажет и расскажет о культурной и творческой жизни нашего города. Екатеринбургу нужен общегородской портал, посвященный культурным событиям, фестивалям, конкурсам — как коммерческим, так и бесплатным. Он сможет дать творческим людям возможность общаться, проводить конкурсную работу on-line, расскажет об услугах фрилансеров в сфере культуры, возродит журналистику в сфере культуры.
Мы сейчас думаем над структурой сайта и даже зарегистрировали несколько доменных имен для реализации этого проекта. Сейчас прорабатываем концепцию и в скором времени сможем презентовать ее для расширенного общественного обсуждения.
Заместитель директора ГБУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история. Свердловская область» Андрей Зуев
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