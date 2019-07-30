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В Челябинской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла до 21,2%
30 июль 2019 (18:02)
УрБК, Челябинск, 30.07.2019. В Челябинской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней во II квартале 2019 года выросла на 0,1 п.п. до 21,2%, сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В России доля просроченных кредитов сократилась на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9%.
Во II квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,1%), Москве (15,5%), Московской области (16,8%).
Во II квартале 2019 года самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была отмечена в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-4,0 п.п.), Приморском крае (-1,4 п.п.), Республике Башкортостан (-0,9 п.п.).
В России доля просроченных кредитов сократилась на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9%.
Во II квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,1%), Москве (15,5%), Московской области (16,8%).
Во II квартале 2019 года самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была отмечена в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-4,0 п.п.), Приморском крае (-1,4 п.п.), Республике Башкортостан (-0,9 п.п.).
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