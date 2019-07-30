В Академическом открыли Аллею финансистов

В Екатеринбурге в Академическом районе в понедельник, 29 июля, состоялась торжественная церемония открытия Аллеи финансистов, приуроченная к 100-летию финансовой системы Свердловской области. Во время мероприятия были заложены кварцевые камни в основание символа аллеи, а также установлены таблички с финансовыми советами.Аллея проходит вдоль пешеходной дорожки у берега реки Патрушихи от улицы Вильгельма де Генина до улицы Анатолия Мехренцева.Член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев отметил, что сто шаровидных ив, образующих аллею, были высажены осенью прошлого года силами уральских финансистов под руководством министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко.«Мы благодарны за ваше участие в закладке аллеи. Где Минфин — там преображение нашей жизни!», — сказал на церемонии Алексей Воробьев.«Ивы маленькие пока, конечно, но мы надеемся, что у них будут очень большие красивые купола, которые будут спасать людей в зной. И нам бы хотелось, чтобы это была не просто аллея, а место притяжения этого района и города в целом, чтобы здесь проводились всевозможные мероприятия по повышению финансовой грамотности», — отметила, в свою очередь, Галина Кулаченко.Гости мероприятия заложили кварцевые камни, обозначающие прочность и долголетие, в основание символа аллеи.Кроме того, они установили таблички с советами о том, как правильно относиться к личным финансам. Такая идея была задумана в результате реализации мероприятий программы повышения финансовой грамотности в регионе. Ее оператором стал созданный на базе УрГЭУ Региональный центр финансовой грамотности. С начала прошлого года во всех муниципалитетах региона для школьников прошли уроки финансовой грамотности, в них приняли участие более 15 тыс. человек. Также сотрудники Минфина прочитали лекции для студентов вузов Екатеринбурга. Наработанные советы легли в основу материала для табличек аллеи.Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко поздравил коллектив Министерства финансов с наступающим столетием финансовой системы Свердловской области. Она отметит юбилей 1 августа — сто лет назад в этот день был сформирован Екатеринбургский губернский финансовый отдел, что стало началом работы финансовой системы на Урале.«Именно благодаря вашему профессионализму наш регион по многим позициям занимает лидирующие места, именно благодаря вам мы можем реализовывать амбициозные проекты!», — подчеркнул Ноженко.Заключительным этапом мероприятия стала финансовая викторина для гостей. Участники конкурсов получили призы и подарки.