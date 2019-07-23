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В Свердловской области во II квартале Роспотребнадзор забраковал 24,5% заявок на бизнес-стартапы
23 июль 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Во II квартале этого года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 583 заявления от физических и юридических лиц о начале предпринимательской деятельности, почти четверть из них — 143 — получили отказ.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, основаниями для отказов стали ошибки в оформлении документов и отправление заявок по неподконтрольным Роспотребнадзору видам деятельности. Во втором случае заявителям необходимо было подать документы в другие контролирующие органы.
При этом большее число отказов было зафиксировано при передаче документов через Единый портал государственных услуг — 41%. Заявители неверно заполняли форму. В частности, самой распространенной ошибкой было игнорирование необходимости указания адреса осуществления предпринимательской деятельности.
Также отмечается, что Роспотребнадзор зарегистрировал 440 заявлений, причем 113 из них — на внесение изменений в Реестр уведомлений.
«Больше всего предприниматели уведомляли надзорный орган о начале предоставления услуг общественного питания (41,3%), розничной торговли (26,2%), предоставления бытовых услуг (10%), турагентской деятельности (10%), производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (3,9%)», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, основаниями для отказов стали ошибки в оформлении документов и отправление заявок по неподконтрольным Роспотребнадзору видам деятельности. Во втором случае заявителям необходимо было подать документы в другие контролирующие органы.
При этом большее число отказов было зафиксировано при передаче документов через Единый портал государственных услуг — 41%. Заявители неверно заполняли форму. В частности, самой распространенной ошибкой было игнорирование необходимости указания адреса осуществления предпринимательской деятельности.
Также отмечается, что Роспотребнадзор зарегистрировал 440 заявлений, причем 113 из них — на внесение изменений в Реестр уведомлений.
«Больше всего предприниматели уведомляли надзорный орган о начале предоставления услуг общественного питания (41,3%), розничной торговли (26,2%), предоставления бытовых услуг (10%), турагентской деятельности (10%), производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (3,9%)», — говорится в сообщении.
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