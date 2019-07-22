ЗАТО Новоуральск получит 300 млн рублей на развитие

В 2019 году в рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством Свердловской области общий объём финансирования социально значимых проектов в ЗАТО Новоуральск составит 300 млн руб. Дополнительные средства, поступившие в результате успешной производственной деятельности атомных предприятий Свердловской области, в том числе АО «УЭХК» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ), будут направлены на проекты по инфраструктурному развитию города.В рамках национального проекта «Демография» начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (47,2 млн руб.) и спортивной базы (6,8 млн руб.), будут выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию центрального стадиона, строительство бассейна и ледового тренировочного катка (12 млн руб.).Под эгидой нацпроекта «Образование» в 2019 году будет обустроен стадион детской спортивной школы (14 млн руб.), начнется строительство пристроя к школе в деревне Починок Новоуральского городского округа (79,9 млн руб.), будет выполнен ремонт объектов социальной сферы (41,5 млн руб.).В числе приоритетных мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» в НГО продолжится строительство жилых домов в деревне Починок (48,8 млн руб.), благоустройство дворовых территорий (30 млн руб.) и сквера около НТИ НИЯУ МИФИ (20 млн руб.).Кроме того, еще 10,3 млн руб. — остатки средств от поступлений 2018 года — также будут направлены на социально-значимые мероприятия.Госкорпорация «Росатом» содействует перечислению дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет от организаций атомной отрасли, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. В свою очередь, получаемые дополнительные средства правительство Свердловской области направляет на социально-экономическое развитие «атомных» городов, расположенных на территории области.Ранее стало известно, что в 2019 году в рамках соглашения между ГК «Росатом» и правительством Свердловской области на развитие Заречного (территория присутствия Белоярской АЭС) также планируется направить 300 млн руб. дополнительных налоговых отчислений.На эти средства власти городского округа планируют отремонтировать и построить целый ряд объектов улично-дорожной сети, а также социальной инфраструктуры. Кроме того, будет продолжена работа над проектами 2018 года, которая не была завершена в срок.«В 2019 году город планирует вновь получить 300 млн руб. Предварительный список мероприятий включает проектирование ледового дворца, установку плазменной панели на ДК «Ровесник», ремонт улицы Энергетиков с сооружением остановочного комплекса, ремонт улиц Сиреневой, Коммунаров и Комсомольской. Также планируется благоустройство въездной дороги и установка спортивной площадки в поселке Муранитный», — рассказали в Управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.Таким образом, благодаря поддержке ГК «Росатом» в Свердловской области «атомграды» активно реализуют программы по благоустройству, развивают инженерную и социальную инфраструктуры. Помощь предоставляется ежегодно, что позволяет муниципалитетам вести постоянную работу по улучшению качества жизни горожан.