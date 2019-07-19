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Директора челябинского предприятия будут судить за незаконную добычу щебня

УрБК, Челябинск, 19.07.2019. В Челябинской области пресекли незаконную добычу щебня юридическим лицом, осуществлявшим деятельность по ремонту дорог на территории Верхнеуральского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



«В ходе проверки установлено, что директор компании в отсутствие лицензии осуществлял добычу общераспространенных полезных ископаемых (щебня) на участке местности, расположенном в 2 км от Верхнеуральска», — говорится в сообщении.



В результате сотрудники полиции изъяли у него средства совершения правонарушения — экскаватор и грузовой автомобиль.



«В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии». Материал проверки направлен для рассмотрения в Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора по Челябинской области», — отмечает пресс-служба.

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