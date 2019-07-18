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Кризис доверия в «мусорной реформе»
18 июль 2019 (14:01)
С начала старта «мусорной реформы» в Свердловской области прошло более полугода. С одной стороны, ожидать за 6 месяцев каких-либо успехов в сфере вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) преждевременно. С другой, за прошедшее время проявились недоработки новой системы, о которых специалисты предупреждали еще в прошлом году. И судя по низкому уровню собираемости платежей, допущенные ошибки уже подорвали доверие населения к реформе.
Напомним, что новая система сбора и утилизации ТКО была запущена в Свердловской области (как и по всей стране) с 1 января 2019 года. Средний Урал был поделен между тремя региональными операторами — Восточную зону с центром в Екатеринбурге заняло ЕМУП «Спецавтобаза», Северную зону с центром в Нижнем Тагиле — ООО «Компания «Рифей», Западную — ООО «ТБО «Экосервис».
Тарифная неразбериха
Еще до запуска новой системы УрБК писал, что ключевым риском новой системы могут стать тарифы. Куратор реформы — министерство энергетики и ЖКХ области — неоднократно пытался объяснить населению принципы ценообразования. Однако действия региональных операторов перечеркнули всю разъяснительную работу.
Во-первых, сами тарифы на вывоз и утилизацию мусора в Свердловской области были утверждены практически в спешке — за месяц до старта программы. Примечательно, что региональные власти заранее приготовились к возможным ошибкам в расчетах: если заложенной суммы компаниям не хватит, убытки будут покрываться за счет областного бюджета. Согласно решению Региональной энергетической комиссии от 5 декабря 2018 года, для ЕМУП «Спецавтобаза» предельный тариф составил 697,76 руб. за куб. м., для ООО «Компания «Рифей» — 845,87 руб. за куб. м., для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 руб. за куб. м.
Новые расценки привели к тому, что жители региона (по данным Росстата) стали платить за вывоз и утилизацию мусора в 2,5 раза больше по сравнению с началом 2018 года. На резко выросшие тарифы обратила внимание Федеральная антимонопольная служба РФ. Под давлением надзорного ведомства РЭК дважды снизила долгосрочные тарифы — в марте и мае 2019 года. Во втором случае была изменена цена на услуги ЕМУП «Спецавтобаза» (до 474,37 руб. за куб. м.) и ООО «Компания «Рифей» (695,23 руб. за куб. м.).
Каждое изменение тарифов в сторону уменьшения порождало конфликт региональных операторов и чиновников. В настоящее время екатеринбургское муниципальное предприятие пытается оспорить это решение в Арбитражном суде Свердловской области.
Вдобавок к этому на федеральном уровне регулярно возникают новые инициативы по ценообразованию. Так, 16 июля 2019 года стало известно, что правительство РФ может изменить схему расчета стоимости вывоза мусора. Плату могут начать взимать за количество баков на контейнерной площадке.
При таком развитии событий у населения области в первую очередь возникают вопросы к прозрачности при формировании тарифов. Одновременно с этим качество услуг, за которые жителям приходится платить больше, оставляет желать лучшего.
Реформа в авральном режиме
Еще до запуска новой системы по вывозу ТКО было непонятно, какими силами и средствами новые региональные операторы будут выполнять свою работу. В дальнейшем оказалось, что в Свердловской области нет никакой инфраструктуры для воплощения реформы. Так, в ноябре 2018 года глава региона Евгений Куйвашев признался полпреду президента УрФО Николаю Цуканову, что на территории области не хватает сертифицированных полигонов.
Кроме того, к 1 января 2019 года пункты сбора мусора в жилых кварталах области не были оборудованы контейнерами. Так, к апрелю 2019 года в Северной зоне не хватало 30% от необходимого количества емкостей.
На этой же территории в середине года началась смена подрядчиков для вывоза мусора. Согласно данным с сайта госзакупок, ООО «Компания «Рифей» 11 июня разместило лоты на поиск новых перевозчиков для Нижнего Тагила. Хотя с предыдущими компаниями регоператор заключил договора сроком на 13 месяцев. В Восточной зоне ЕМУП «Спецавтобаза» и вовсе оказалось не в состоянии обслуживать абонентов на отдаленных территориях.
Результаты недоработок в реформе отразились и на областных чиновниках. Главе регионального минЖКХ Николаю Смирнову и его подчиненным в режиме «пожарной команды» приходится разбираться с жалобами населения на несанкционированные свалки и нерегулярный вывоз мусора. Это, в частности, видно по регулярной переписке, которую пользователи соцсетей ведут с Н. Смирновым.
Своего апофеоза нестабильность системы достигла 20 июня 2019 года, когда жители Верхней Салды пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на сбои при вывозе ТКО.
Нет доверия — нет денег
Впрочем, особых результатов от «мусорной реформы» жители Свердловской области и не ждали. В памяти у населения еще свежи воспоминания о запуске программы капремонта домов в 2015 году (которая закончилась полным провалом в первый же год). Отсутствие внятной тарифной политики и сбои в работе регоператоров лишь подкрепили это недоверие.
Отношение свердловчан к нововведениям в сфере ТКО отразились в первую очередь на уровне собираемости платежей. По итогам мая 2019 года в Северной зоне этот показатель составил всего 30%, в Восточной зоне — 69%. Лишь в Западной зоне уровень собираемости оказался относительно высоким — 82,5%.
Маловероятно, что до конца 2019 года уровень платежей возрастет. При сохранении существующих системных ошибок доверие населения к реформе будет только падать, а следом за ним — и доходы регоператоров. В то же время ни федеральные, ни областные власти пока ничего не предложили для решения системных ошибок.
Напомним, что новая система сбора и утилизации ТКО была запущена в Свердловской области (как и по всей стране) с 1 января 2019 года. Средний Урал был поделен между тремя региональными операторами — Восточную зону с центром в Екатеринбурге заняло ЕМУП «Спецавтобаза», Северную зону с центром в Нижнем Тагиле — ООО «Компания «Рифей», Западную — ООО «ТБО «Экосервис».
Тарифная неразбериха
Еще до запуска новой системы УрБК писал, что ключевым риском новой системы могут стать тарифы. Куратор реформы — министерство энергетики и ЖКХ области — неоднократно пытался объяснить населению принципы ценообразования. Однако действия региональных операторов перечеркнули всю разъяснительную работу.
Во-первых, сами тарифы на вывоз и утилизацию мусора в Свердловской области были утверждены практически в спешке — за месяц до старта программы. Примечательно, что региональные власти заранее приготовились к возможным ошибкам в расчетах: если заложенной суммы компаниям не хватит, убытки будут покрываться за счет областного бюджета. Согласно решению Региональной энергетической комиссии от 5 декабря 2018 года, для ЕМУП «Спецавтобаза» предельный тариф составил 697,76 руб. за куб. м., для ООО «Компания «Рифей» — 845,87 руб. за куб. м., для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 руб. за куб. м.
Новые расценки привели к тому, что жители региона (по данным Росстата) стали платить за вывоз и утилизацию мусора в 2,5 раза больше по сравнению с началом 2018 года. На резко выросшие тарифы обратила внимание Федеральная антимонопольная служба РФ. Под давлением надзорного ведомства РЭК дважды снизила долгосрочные тарифы — в марте и мае 2019 года. Во втором случае была изменена цена на услуги ЕМУП «Спецавтобаза» (до 474,37 руб. за куб. м.) и ООО «Компания «Рифей» (695,23 руб. за куб. м.).
Каждое изменение тарифов в сторону уменьшения порождало конфликт региональных операторов и чиновников. В настоящее время екатеринбургское муниципальное предприятие пытается оспорить это решение в Арбитражном суде Свердловской области.
Вдобавок к этому на федеральном уровне регулярно возникают новые инициативы по ценообразованию. Так, 16 июля 2019 года стало известно, что правительство РФ может изменить схему расчета стоимости вывоза мусора. Плату могут начать взимать за количество баков на контейнерной площадке.
При таком развитии событий у населения области в первую очередь возникают вопросы к прозрачности при формировании тарифов. Одновременно с этим качество услуг, за которые жителям приходится платить больше, оставляет желать лучшего.
Реформа в авральном режиме
Еще до запуска новой системы по вывозу ТКО было непонятно, какими силами и средствами новые региональные операторы будут выполнять свою работу. В дальнейшем оказалось, что в Свердловской области нет никакой инфраструктуры для воплощения реформы. Так, в ноябре 2018 года глава региона Евгений Куйвашев признался полпреду президента УрФО Николаю Цуканову, что на территории области не хватает сертифицированных полигонов.
Кроме того, к 1 января 2019 года пункты сбора мусора в жилых кварталах области не были оборудованы контейнерами. Так, к апрелю 2019 года в Северной зоне не хватало 30% от необходимого количества емкостей.
На этой же территории в середине года началась смена подрядчиков для вывоза мусора. Согласно данным с сайта госзакупок, ООО «Компания «Рифей» 11 июня разместило лоты на поиск новых перевозчиков для Нижнего Тагила. Хотя с предыдущими компаниями регоператор заключил договора сроком на 13 месяцев. В Восточной зоне ЕМУП «Спецавтобаза» и вовсе оказалось не в состоянии обслуживать абонентов на отдаленных территориях.
Результаты недоработок в реформе отразились и на областных чиновниках. Главе регионального минЖКХ Николаю Смирнову и его подчиненным в режиме «пожарной команды» приходится разбираться с жалобами населения на несанкционированные свалки и нерегулярный вывоз мусора. Это, в частности, видно по регулярной переписке, которую пользователи соцсетей ведут с Н. Смирновым.
Своего апофеоза нестабильность системы достигла 20 июня 2019 года, когда жители Верхней Салды пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на сбои при вывозе ТКО.
Нет доверия — нет денег
Впрочем, особых результатов от «мусорной реформы» жители Свердловской области и не ждали. В памяти у населения еще свежи воспоминания о запуске программы капремонта домов в 2015 году (которая закончилась полным провалом в первый же год). Отсутствие внятной тарифной политики и сбои в работе регоператоров лишь подкрепили это недоверие.
Отношение свердловчан к нововведениям в сфере ТКО отразились в первую очередь на уровне собираемости платежей. По итогам мая 2019 года в Северной зоне этот показатель составил всего 30%, в Восточной зоне — 69%. Лишь в Западной зоне уровень собираемости оказался относительно высоким — 82,5%.
Маловероятно, что до конца 2019 года уровень платежей возрастет. При сохранении существующих системных ошибок доверие населения к реформе будет только падать, а следом за ним — и доходы регоператоров. В то же время ни федеральные, ни областные власти пока ничего не предложили для решения системных ошибок.
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