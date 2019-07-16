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В Челябинской области средний размер автокредита составил почти 700 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В Челябинской области средний размер автокредита за первые пять месяцев текущего года составил 676,1 тыс. руб., увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он составлял 629,1 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Отмечается, что средний размер выданных автокредитов в стране в этот период составил 758,3 тыс. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (699,7 тыс. руб.).



Самый большой средний размер автокредита среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (1 млн 099,5 тыс. руб.), Московской области (949,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (924,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (859,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (858,5 тыс. руб.).

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