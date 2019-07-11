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Более 70% предпринимателей считают условия в РФ неблагоприятными для ведения бизнеса

Большинство российских предпринимателей (71%) считают неблагоприятными условия в стране для ведения бизнеса, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.



Более половины предпринимателей из числа опрошенных (51%) в пятилетней перспективе ожидают ухудшения условий для своего дела.



«Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в нашей стране, предприниматели примерно в равной степени выделяют как макроэкономические, так и институциональные проблемы. К ним относят уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%)», — говорится в исследовании.



К основным рискам для ведения бизнеса предприниматели отнесли снижение спроса на продукты и услуги (72%), рост уровня налогообложения (70%) и непредсказуемые изменения в законодательстве (64%). Кроме того, каждый второй бизнесмен беспокоится о собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы. Еще 41% из числа респондентов опасаются проблем с правоохранительными органами.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Более 70% предпринимателей считают условия в РФ неблагоприятными для ведения бизнеса</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Большинство российских предпринимателей (71%) считают неблагоприятными условия в стране для ведения бизнеса, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088337-bolee-70-predprinimateley-schitayut-usloviya-v-rf-neblagopriyatnymi-dlya-vedeniya-biznesa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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