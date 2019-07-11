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Более 70% предпринимателей считают условия в РФ неблагоприятными для ведения бизнеса

11 июль 2019 (18:02)

Большинство российских предпринимателей (71%) считают неблагоприятными условия в стране для ведения бизнеса, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Более половины предпринимателей из числа опрошенных (51%) в пятилетней перспективе ожидают ухудшения условий для своего дела.

«Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в нашей стране, предприниматели примерно в равной степени выделяют как макроэкономические, так и институциональные проблемы. К ним относят уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%)», — говорится в исследовании.

К основным рискам для ведения бизнеса предприниматели отнесли снижение спроса на продукты и услуги (72%), рост уровня налогообложения (70%) и непредсказуемые изменения в законодательстве (64%). Кроме того, каждый второй бизнесмен беспокоится о собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы. Еще 41% из числа респондентов опасаются проблем с правоохранительными органами.

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