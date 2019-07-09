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Минимальная стоимость покупки «народных» облигаций будет снижена до 10 тыс. рублей

УрБК, Москва, 09.07.2019. Минимальная сумма покупки облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) будет снижена с 30 до 10 тыс. руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Сергея Сторчака.



По его словам, Минфин России сейчас готовит масштабную рекламную кампанию выпуска этих бумаг.



«Нам многие регионы обещали подключить свои региональные телевизионные и радиосистемы. Мы рассчитываем, что получим социальную рекламу по ведущим каналам», — добавил С. Сторчак.



Отметим, что Минфин выпускает «народные» ОФЗ с 2017 года. В отличие от рыночных облигаций они имеют фиксированную стоимость и не обращаются на вторичном рынке: владельцы вправе предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения по номинальной цене, но не могут продать или передать их другим лицам, за исключением продажи банку-агенту или передачи облигаций в наследство.

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