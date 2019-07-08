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В Заречном компанию «Фора» оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства
8 июль 2019 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Мировой судья судебного участка № 2 Заречного судебного района оштрафовал ООО «Фора» на 500 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Нарушения были выявлены во время проверки муниципального контракта на техническое обслуживание инженерных систем здания МКДОУ городского округа Заречный «Детство». Договор был заключен с ООО «Фора».
«Исполнительный директор ООО «Фора», действуя от имени и в интересах юридического лица, обратился к директору МУП городского округа Заречный «Единый город» с предложением заключить в рамках исполнения указанного муниципального контракта договор субподряда по заведомо заниженной стоимости. При этом за заключение договора директор ООО «Фора» обещал передать директору МУП «Единый город» 50 тыс. руб. в течение 10 месяцев равными долями, то есть по 5 тыс. руб. ежемесячно», — говорится в сообщении.
По итогам проверки в отношении ООО «Фора» было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег за совершение в интересах данного юридического лица лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действия, связанного с занимаемым им служебным положением».
Нарушения были выявлены во время проверки муниципального контракта на техническое обслуживание инженерных систем здания МКДОУ городского округа Заречный «Детство». Договор был заключен с ООО «Фора».
«Исполнительный директор ООО «Фора», действуя от имени и в интересах юридического лица, обратился к директору МУП городского округа Заречный «Единый город» с предложением заключить в рамках исполнения указанного муниципального контракта договор субподряда по заведомо заниженной стоимости. При этом за заключение договора директор ООО «Фора» обещал передать директору МУП «Единый город» 50 тыс. руб. в течение 10 месяцев равными долями, то есть по 5 тыс. руб. ежемесячно», — говорится в сообщении.
По итогам проверки в отношении ООО «Фора» было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег за совершение в интересах данного юридического лица лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действия, связанного с занимаемым им служебным положением».
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