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В Екатеринбурге заморожено строительство 140 тыс. кв. метров офисных площадей

По итогам I квартала в Екатеринбурге в стадии строительства находится 214 тыс. кв. метров офисных площадей. Из них 140 тыс. кв. метров — замороженные объекты. Об этом УрБК сообщил аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Константин Октаев.



По его словам, на рынке бизнес-центров Екатеринбурга наблюдается дефицит качественных площадей.



«В 2018 — начале 2019 года мы видим ситуацию, когда на фоне стабилизировавшихся арендных ставок, объем поглощения словно «упирается» в ограниченную емкость предложения. Рынок, который не предлагает принципиально нового продукта может оказаться выключенным из дальнейшего процесса разделения труда в рамках российской межрегиональной конкуренции. Среди площадей класса «В», которые были крайне востребованы в начале десятилетия, на сегодняшний день уже высока доля морально и физически устаревающих зданий. Многие из них уже не обеспечивают достаточного уровня комфорта и управления», — считает аналитик УПН.



При этом среди заполненных в последние годы крупными компаниями офисных зданий класса «В+» немало построенных ими же для собственной эксплуатации. Это является следствием того, что рынок не смог своевременно предложить им соответствующего по качеству продукта, полагает К. Октаев.

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