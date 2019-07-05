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В Екатеринбурге заморожено строительство 140 тыс. кв. метров офисных площадей
5 июль 2019 (17:52)
По итогам I квартала в Екатеринбурге в стадии строительства находится 214 тыс. кв. метров офисных площадей. Из них 140 тыс. кв. метров — замороженные объекты. Об этом УрБК сообщил аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Константин Октаев.
По его словам, на рынке бизнес-центров Екатеринбурга наблюдается дефицит качественных площадей.
«В 2018 — начале 2019 года мы видим ситуацию, когда на фоне стабилизировавшихся арендных ставок, объем поглощения словно «упирается» в ограниченную емкость предложения. Рынок, который не предлагает принципиально нового продукта может оказаться выключенным из дальнейшего процесса разделения труда в рамках российской межрегиональной конкуренции. Среди площадей класса «В», которые были крайне востребованы в начале десятилетия, на сегодняшний день уже высока доля морально и физически устаревающих зданий. Многие из них уже не обеспечивают достаточного уровня комфорта и управления», — считает аналитик УПН.
При этом среди заполненных в последние годы крупными компаниями офисных зданий класса «В+» немало построенных ими же для собственной эксплуатации. Это является следствием того, что рынок не смог своевременно предложить им соответствующего по качеству продукта, полагает К. Октаев.
По его словам, на рынке бизнес-центров Екатеринбурга наблюдается дефицит качественных площадей.
«В 2018 — начале 2019 года мы видим ситуацию, когда на фоне стабилизировавшихся арендных ставок, объем поглощения словно «упирается» в ограниченную емкость предложения. Рынок, который не предлагает принципиально нового продукта может оказаться выключенным из дальнейшего процесса разделения труда в рамках российской межрегиональной конкуренции. Среди площадей класса «В», которые были крайне востребованы в начале десятилетия, на сегодняшний день уже высока доля морально и физически устаревающих зданий. Многие из них уже не обеспечивают достаточного уровня комфорта и управления», — считает аналитик УПН.
При этом среди заполненных в последние годы крупными компаниями офисных зданий класса «В+» немало построенных ими же для собственной эксплуатации. Это является следствием того, что рынок не смог своевременно предложить им соответствующего по качеству продукта, полагает К. Октаев.
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