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Минпромторг заключил специнвестконтракты с Toyota, Volvo, Volkswagen, GM-Avtovaz, Автотором и ПСМА

УрБК, Москва, 03.07.2019. Минпромторг РФ заключил специальные инвестконтракты с Toyota, Volvo, Volkswagen, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, GM-Avtovaz и «Автотором», cообщает «Прайм».



«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем. Заключившие СПИКи производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.



Предполагаются поставки продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в России.



«В результате реализации проектов будет создано свыше 1,4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд руб.», — пояснил Денис Мантуров.



Минпромторг отмечает, что реализация инвестпроектов в рамках контрактов поспособствует стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов.



Так Volkswagen Group Rus, инвестировавшая уже 1,83 млрд евро в свой бизнес в России, планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей, также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.



«Подписание СПИКа является следующим шагом нашей инвестиционной программы, в рамках которого мы намерены модернизировать существующий модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Условия контракта будут действительны до 2028 года», — сказал глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.



«Принимая решение об инвестициях в производство, мы всегда исходим из долгосрочной перспективы развития. Мы будем продолжать увеличивать локализацию производства в России, реализовывать программы развития локальных поставщиков», — подчеркнул президент Toyota Motor Сюдзи Суга, добавив, что Россия «благодаря значительному промышленному потенциалу, играет ключевую роль в глобальной стратегии Toyota».

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