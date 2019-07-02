Новости дня

В Челябинской области судебные приставы вернули за полгода более 39 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Челябинск, 02.07.2019. В Челябинской области с января по конец июня этого года судебные приставы взыскали с работодателей 39 млн руб. долгов по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.



Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число поступивших исполнительных документов этой категории снизилось: сейчас на исполнении находится 1,78 тыс. производств против более 2 тыс. дел в аналогичном периоде 2018 года.



«В зоне особого внимания те должники, в отношении которых возбуждено 20 и более производств о взыскании заработной платы. Одним из лидеров антирейтинга является златоустовское ОАО «СПМУ №2». 282 исполнительных производства на сумму порядка 12 млн руб. находятся в работе судебных приставов по городу Златоусту и Кусинскому району. Арестовано имущество должника: производственное оборудование, офисная мебель, оргтехника на сумму около 5,5 млн руб. Судебные приставы ведут работу по подготовке документов на реализацию имущества, числящегося на балансе ОАО. Также заблокированы счета организации, директор предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. В результате предпринятых мер удалось взыскать около 3 млн руб. заработной платы», — говорится в сообщении.



Также в числе наиболее крупных по числу исполнительных производств должников остаются АО «Резерв», ООО «СК «Эстер», ООО ЧОО «Скорпион-Урал 2», ООО «Стройтрансмиссия», МУП «Кулуевское ЖКХ», ООО СК «Регион-Строй», ОАО «Специальное производственно-монтажное управление №2», ООО «Уралэлектрофольга» и ООО «Стальмонтаж-М» (Магнитогорск).



Пресс-служба уточняет, что на данный момент ведется работа по взысканию заработной платы с ЗАО «ИНСИ», где предприятие задолжало 4,668 млн руб. перед 150 работниками (сейчас взыскано более 2,1 млн руб). В июне исполнены производства в отношении Озерского МУП «Комбинат школьного питания» и ОАО «Кыштымский абразивный завод». ОАО «Уфалейникель» в добровольном порядке произвел оплату труда своих работников (более 2 млн руб.). Кроме того, в рамках 553 исполнительных производств на сумму более 105 млн руб. производится взыскание зарплаты с организаций, в отношении которых введены процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство). Так, в отношении АО «Резерв», находящемуся под наблюдением, возбуждено 280 исполнительных производств на сумму 26,5 млн руб. (сейчас перечислено 2 млн руб. по 78 производствам).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:13</span><br /><strong>В Челябинской области судебные приставы вернули за полгода более 39 млн рублей долгов по зарплате</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 02.07.2019. В Челябинской области с января по конец июня этого года судебные приставы взыскали с работодателей 39 млн руб. долгов по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088074-v-chelyabinskoy-oblasti-sudebnye-pristavy-vernuli-za-polgoda-bolee-39-mln-rubley-dolgov-po-zarplate.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: