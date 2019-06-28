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Дочернее предприятие УГМК оштрафовали за загрязнение Шемурского карьера

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. ЗАО «Шемур» (дочернее предприятие УГМК) и его гендиректор заплатят штрафы за нарушения при использовании недр. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В ходе проверки 14 декабря 2018 года специалисты Департамента Росприроднадзора по УрФО выявили, что предприятие сбрасывает в Северную часть Шемурского карьера перехваченные воды. Это является нарушением, поскольку такие виды работ не предусмотрены в проекте проведения ликвидационных мероприятий.



«В разделе проекта «Рекультивация нарушенных земель» согласована организация внутреннего склада для складирования слабоминерализованной породы серноколчеданной руды и серноколчеданной руды сулдьфидизатор после полной отработки Шемурского месторождения. При этом согласно инженерно-геологическим условиям, борта и дно карьера должны быть обязательно экранированы. В соответствии с законом «О недрах» пользователь недр обязан обеспечить требования технических проектов», — говорится в сообщении.



ЗАО «Шемур» назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. за пользование недрами с нарушением требований утвержденного проекта. Решением судьи Ивдельского городского суда постановление должностного лица оставлено без изменений.



Представитель юридического лица обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но он не нашел оснований для отмены или изменения решения.



Также постановление об административном правонарушении вынесено в отношении генерального директора ЗАО «Шемур» Алексея Бачурина ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. Решением судьи Ивдельского городского суда постановление оставлено без изменений. Рассмотренная Свердловским областным судом апелляционная жалоба не удовлетворена.

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