Новости дня

В Екатеринбурге продлили ограничение движения в районе улицы Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге продлили до 10 июля срок закрытия движения транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной от дома №49/1 до дома №55/1. Об этом сообщается на официальном портале города.



«Ограничения связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной», — говорится на сайте.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:29</span><br /><strong>В Екатеринбурге продлили ограничение движения в районе улицы Серафимы Дерябиной</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге продлили до 10 июля срок закрытия движения транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной от дома №49/1 до дома №55/1. Об этом сообщается на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087996-v-ekaterinburge-prodlili-ogranichenie-dvizheniya-v-rayone-ulicy-serafimy-deryabinoy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: