Новости дня

В Екатеринбурге продлили ограничение движения в районе улицы Серафимы Дерябиной

28 июнь 2019 (10:29)

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге продлили до 10 июля срок закрытия движения транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной от дома №49/1 до дома №55/1. Об этом сообщается на официальном портале города.

«Ограничения связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной», — говорится на сайте.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: