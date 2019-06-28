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В Екатеринбурге продлили ограничение движения в районе улицы Серафимы Дерябиной
28 июнь 2019 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге продлили до 10 июля срок закрытия движения транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной от дома №49/1 до дома №55/1. Об этом сообщается на официальном портале города.
«Ограничения связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной», — говорится на сайте.
«Ограничения связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной», — говорится на сайте.
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