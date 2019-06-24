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Число бюджетных мест в российских вузах сократится к 2024 году на 17%

УрБК, Москва, 24.06.2019. В российских вузах число бюджетных мест сократится к 2024 году по сравнению с 2019 на 17% (до 432,4 тыс. мест), сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования.



Согласно докладу, контрольные цифры приема на бюджетные места в 2017 году составляли 575,7 тыс. мест, в 2018 году они выросли до 597,6 тыс. Но к 2019 году они снизились до 518,4 тыс., и в 2020 году прогнозируется дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тыс. в 2024.



При этом число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет расти примерно на 2-5% в год, в этом году их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 году — 823,8 тыс. Сейчас конкурс составляет 1,4 человека на место, а будет — 1,9. Рост числа поступающих больше связан не с демографическим фактором — увеличением численности заканчивающих школу, а с ростом числа иностранных абитуриентов. Нацпроектом «Образование» предусмотрено увеличение числа студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тыс. человек. Таким образом, шансы поступить на бюджетное место сократятся примерно на четверть.



Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, что связано с нехваткой средств в бюджетах субъектов. Он уточняет, что для увеличения числа бесплатных мест в региональных вузах необходимы дотации из федерального бюджета.



«Именно депрессивные регионы больше всего нуждаются в лучших специалистах. Их проблематично привлечь из преуспевающих субъектов. Поэтому нужно сделать так, чтобы перспективная молодежь не уезжала, а имела возможность выучиться дома и затем внести вклад в развитие своего региона», — добавил Сергей Комков.



Директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская же отмечает, что сейчас активно развиваются различные механизмы субсидирования: премии, гранты и стипендии.



«Поддержать студентов готовы и крупные компании, и сами университеты. Например, ИТМО, МИФИ, ВШЭ, Тюменский госуниверситет и другие вузы принимают на платное отделение способных ребят с высокими баллами и сами же оплачивают их обучение полностью или частично. Гонка за талантами началась. Чем вы перспективнее, тем больше желающих инвестировать в ваше развитие», — сказала она, отметив также, что не все выпускники школ должны обязательно поступать в университеты — часто успехов в профессии и карьере быстрее позволяет достичь качественное профобразование.

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