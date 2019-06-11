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В Нижнем Тагиле объявлен режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме
11 июнь 2019 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о введении в городе режима ЧС после произошедшего накануне, 10 июня, взрыва в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло вчера в Ленинском районе, на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить режим ЧС. Это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в ближайшее время на месте взрыва бытового газа начнет работать комиссия МУП «Тагилгражданпроект». Они обследуют конструкции поврежденного подъезда вместе со строительными экспертами и спасателями. Это необходимо для определения дальнейших мер по восстановлению и укреплению жилого дома.
«Муниципалитет восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери. По результатам строительной экспертизы будут приняты дальнейшие решения. Предварительный осмотр места происшествия показал, что повреждения есть и в самом подъезде, поэтому заселение жителей обратно в свои квартиры пока отложено», — цитирует пресс-служба слова Владислава Пинаева.
«Всем, кто нуждается во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда», — уточняет пресс-служба.
Управляющий горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов отметил, что в первую очередь будут решаться вопросы восстановления здания, а также оказания материальной помощи пострадавшим.
Также подчеркивается, что ситуация находится под контролем губернатора.
«При необходимости, мы обратимся в область за помощью, но пока этого не требуется, и мы справляемся своими силами», — цитирует пресс-служба слова главы города.
Напомним, что сообщение о происшествии поступило в МЧС вчера в 18.53. Жителя одной из квартир взрывной волной выбросило на улицу (пострадавший получил повреждения, был госпитализирован, но скончался сегодня утром). Возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Огнем повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда эвакуировали 13 человек. Еще два человека спасены пожарными по автолестнице (по предварительным данным, они получили отравление продуктами горения, им оказывается медицинская помощь). Пожар был полностью потушен в 21.37.
Прокуратура уже начала проверку по факту взрыва.
«В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло вчера в Ленинском районе, на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить режим ЧС. Это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в ближайшее время на месте взрыва бытового газа начнет работать комиссия МУП «Тагилгражданпроект». Они обследуют конструкции поврежденного подъезда вместе со строительными экспертами и спасателями. Это необходимо для определения дальнейших мер по восстановлению и укреплению жилого дома.
«Муниципалитет восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери. По результатам строительной экспертизы будут приняты дальнейшие решения. Предварительный осмотр места происшествия показал, что повреждения есть и в самом подъезде, поэтому заселение жителей обратно в свои квартиры пока отложено», — цитирует пресс-служба слова Владислава Пинаева.
«Всем, кто нуждается во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда», — уточняет пресс-служба.
Управляющий горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов отметил, что в первую очередь будут решаться вопросы восстановления здания, а также оказания материальной помощи пострадавшим.
Также подчеркивается, что ситуация находится под контролем губернатора.
«При необходимости, мы обратимся в область за помощью, но пока этого не требуется, и мы справляемся своими силами», — цитирует пресс-служба слова главы города.
Напомним, что сообщение о происшествии поступило в МЧС вчера в 18.53. Жителя одной из квартир взрывной волной выбросило на улицу (пострадавший получил повреждения, был госпитализирован, но скончался сегодня утром). Возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Огнем повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда эвакуировали 13 человек. Еще два человека спасены пожарными по автолестнице (по предварительным данным, они получили отравление продуктами горения, им оказывается медицинская помощь). Пожар был полностью потушен в 21.37.
Прокуратура уже начала проверку по факту взрыва.
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