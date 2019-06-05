ММК создает «Чистый город»

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

Приоритетным направлением природоохранной политики комбината является реализация мероприятий, вошедших в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Это позволит к 2025 году уменьшить выброс в атмосферу на 26,3 тыс. т в год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечивает снижение на 20% совокупного выброса по городу Магнитогорску. Об этом рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров на 17-м международном металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста», прошедшем в конце мая в Липецке и организованном ассоциацией «Русская сталь».Выполнение программы позволит кардинально снизить уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска и обеспечить соответствие определению «Чистого города». Как подчеркнули в пресс-службе комбината, постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии ММК.По словам Григория Щурова, природоохранные проекты вписаны в экологическую стратегию всей страны. В соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», мероприятия по снижению выбросов в атмосферу должны быть реализованы в двенадцати крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске. Ключевыми элементами комплексного плана, принятого в отношении Магнитогорска, стали проекты ММК, разработанные в рамках реализации стратегической инициативы компании «Чистый город».В рамках данной инициативы компания в 2017-2025 годах значительно сократит влияние на атмосферу, а выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ I и II класса — в 10 раз, рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК.Большим вкладом в улучшение экологии региона станет запуск в июле этого года новой высокотехнологичной агломерационной фабрики ММК № 5 с общим объемом инвестиций 30 млрд руб. Она оборудована наилучшими доступными технологиями, которые позволят снизить выбросы пыли в атмосферу на 2,1 тыс. т в год, диоксидов серы — на 3,5 тыс. т в год. Кроме того, на 600 т в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения.Еще одним масштабным проектом модернизации первого передела, который значительно снизит техногенную нагрузку на окружающую среду, является проект строительства коксовой батареи № 12. Он предусматривает постепенный вывод из эксплуатации пяти старых батарей, благодаря чему валовые выбросы сократятся на 11,35 тыс. т в год, или на 95%. Ориентировочные затраты на строительство природоохранных объектов в рамках модернизации коксохима превысят 5,4 млрд руб.Общие затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в период с 2000 по 2018 годы превысили 58 млрд руб. По данным экологического отчета компании, только в прошлом году инвестиции составили 9 млрд руб.Для того, чтобы снизить количество загрязняющих веществ в атмосферу, ММК уже реализовал комплекс мер. Речь идет о строительстве электродуговых печей с переходом на непрерывную разливку стали, реконструкции сероулавливающих установок всех аглофабрик общей производительностью 4,1 млн куб. м. в час, строительстве систем аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей общей производительностью 7,2 млн куб. м. в час, а также реконструкции газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата с системой улавливания неорганизованных выбросов общей производительностью 1,245 млн куб. м в час. Результатом проведенной работы стало снижение валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных — в 2,1 раза).Валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты сократились в 2,9 раза. Этому поспособствовало строительство новых и реконструкция существующих локальных оборотных систем водоснабжения, реконструкция системы водоотведения объектов добычи полезных ископаемых, исключение влияния ремонтов водоочистных сооружений на оборотную систему водоснабжения. Сегодня 100% промышленных сточных вод используется в оборотном водоснабжении.В 2018 году переработано свыше 11 млн т металлургических шлаков. Из них извлекается металлическая часть, получается шлаковый щебень и граншлак. Оставшиеся отходы металлургического производства используются при рекультивации отработанных карьеров горы Магнитной.Помимо этого, ММК участвует в масштабном проекте по озеленению Магнитогорска. В 2018 году на территории парков, скверов, образовательных учреждений Магнитки за счет средств комбината было высажено в общей сложности 2 тыс. 600 берез, кленов, рябин и елей, а также 3 тыс. 250 саженцев кизильника.Как сообщили в пресс-службе предприятия, ММК осуществляет производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду и стремится к экологически ориентированному развитию своего производственного потенциала. Планомерное снижение и предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду является неотъемлемой частью стратегии развития ММК, которая обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие комбината.