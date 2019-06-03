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Депутаты Госдумы предложили тратить материнский капитал на покупку автомобиля

3 июнь 2019 (13:16)

УрБК, Москва, 03.06.2019. Депутаты Госдумы предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, сообщает «Российская газета».

Согласно законопроекту, на маткапитал можно будет приобрести машину не дороже 1 млн руб. с двигателем не более 125 лошадиных сил. В ней должно быть не менее трех мест помимо водительского. Если же в течение трех лет человек продал автомобиль, то средства маткапитала придется вернуть.

Авторы законопроекта в качестве подкрепления своих аргументов приводят опыт регионов, где местными законами уже установлено использование материнских денег на покупку авто.

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