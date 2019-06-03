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Депутаты Госдумы предложили тратить материнский капитал на покупку автомобиля

УрБК, Москва, 03.06.2019. Депутаты Госдумы предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, сообщает «Российская газета».



Согласно законопроекту, на маткапитал можно будет приобрести машину не дороже 1 млн руб. с двигателем не более 125 лошадиных сил. В ней должно быть не менее трех мест помимо водительского. Если же в течение трех лет человек продал автомобиль, то средства маткапитала придется вернуть.



Авторы законопроекта в качестве подкрепления своих аргументов приводят опыт регионов, где местными законами уже установлено использование материнских денег на покупку авто.

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