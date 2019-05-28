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Россельхознадзор пресек незаконный ввоз на Южный Урал 33 тонн свежих овощей из Казахстана

УрБК, Челябинск, 28.05.2019. На границе Челябинской области и Республики Казахстан пресечены попытки незаконного перемещения 33 т свежих томатов, картофеля и моркови через границу РФ. Транспорт с подкарантинными овощами направлялся в Челябинск и Омск. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.



«С 24 по 25 мая 2019 года при осуществлении документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы РФ на пункте пропуска МАПП «Бугристое» города Троицк сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили два нарушения при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Два автотранспортных средства ввозили подкарантинную продукцию (свежие овощи) общим весом 33 тонны с нарушением законодательства Российской Федерации в области карантина растений», — говорится в сообщении.



У овощей в одном из транспортных средств не было фитосанитарного сертификата страны отправления, а у овощей во втором — фитосанитарный сертификат страны отправителя признан недействительным (при вскрытии грузового отсека установлено несоответствие информации в сертификате с реально перевозимым грузом — не была указана морковь).



В соответствии с требованиями законодательства ввоз овощей на территорию РФ был запрещен, а транспортные средства под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан. Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.

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