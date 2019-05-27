Важно
Подписано постановление, закрепляющее отмену в РФ внутрисетевого роуминга
27 май 2019 (17:53)
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал Дмитрий Медведев, открывая традиционную встречу с заместителями председателя правительства РФ.
Также он подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта.
Напомним, что закон об отмене внутреннего роуминга был принят в третьем, окончательном чтении 19 декабря 2018 года, его поддержали все фракции Государственной думы. Нововведения вступят в силу 1 июня 2019 года.
«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал Дмитрий Медведев, открывая традиционную встречу с заместителями председателя правительства РФ.
Также он подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта.
Напомним, что закон об отмене внутреннего роуминга был принят в третьем, окончательном чтении 19 декабря 2018 года, его поддержали все фракции Государственной думы. Нововведения вступят в силу 1 июня 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Подписано постановление, закрепляющее отмену в РФ внутрисетевого роуминга
- Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга
- Госдума одобрила в первом чтении отмену роуминга по России
- ФАС заявила о готовности судиться с операторами ради отмены роуминга в России
- ФАС готовит отмену роуминга внутри России