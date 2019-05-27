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Подписано постановление, закрепляющее отмену в РФ внутрисетевого роуминга

27 май 2019 (17:53)

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал Дмитрий Медведев, открывая традиционную встречу с заместителями председателя правительства РФ.

Также он подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта.

Напомним, что закон об отмене внутреннего роуминга был принят в третьем, окончательном чтении 19 декабря 2018 года, его поддержали все фракции Государственной думы. Нововведения вступят в силу 1 июня 2019 года.

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