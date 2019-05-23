Новости дня

В Свердловской области 24 мая ожидаются сильный ветер и дождь

23 май 2019 (16:34)

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. По сообщению синоптиков, в Свердловской области 24 мая ожидаются ветер до 20 м/с и сильный дождь.

ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: